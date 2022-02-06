Клопп рад возвращению в строй Эллиотта

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своей радостью от возвращения Харви Эллиотта к выступлениям за клуб.

В субботу Эллиотт появился на поле впервые с сентября, когда против "Лидса" он сломал и вывихнул лодыжку и был вынужден перенести операцию.



Появившись на замену во втором тайме матча Кубка Англии против "Кардиффа", Харви даже отметился голом, который помог "Ливерпулю" победить со счетом 3:1.



После матча Клопп отметил проделанную Эллиоттом и медиками клуба работу, а также признался, что гол 18-летнего англичанина его "тронул".



"Травма Харви была невезением, но ему повезло с процессом реабилитации. Все прошло очень хорошо. Он проделал невероятную работу, как и наш медицинский департамент".



"Этот парень не знает страха, и он отличный футболист. Травмы не бывают хорошей вещью, но когда ты молод, ты должен преодолевать это. И он преодолел. Теперь он вернулся, и это очень приятно. Его гол был трогательным моментом", — сообщил Клопп ITV.