"Ливерпуль" победил "Кардифф" и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала Кубка Англии благодаря домашней победе над "Кардиффом" из Чемпионшипа со счетом 3:1.

Матч начался с опасного момента у ворот "Кардиффа", однако голкипер гостей Диллон Филлипс отразил удар Диогу Жоты.



Забегая вперед, удар Жоты так и остался единственным точным для "красных" в первом тайме. Команда Юргена Клоппа четырехкратно превосходила своего соперника по владению мячом, но играла медленно, а била мимо.



В начале второго тайма голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер едва не схлопотал красную карточку, и вскоре после этого хозяева открыли счет. Это Жота головой замкнул подачу Трент Александер-Арнольда со штрафного — 1:0.



Отрыв счет, "Ливерпуль" усилил свою хватку и в итоге добил раненого соперника. На 68-й минуте вышедший на замену Луис Диас отобрал мяч у лицевой линии, а затем покатил назад под удар Такуми Минамино — 2:0.



"Кардифф" не подавал признаков жизни и на 76-й минуте пропустил еще раз. Харви Эллиотт, тоже появившийся на замену, свободно принял мяч в штрафной, развернулся и вторым касанием пробил так, что Филлипс даже не шелохнулся — 3:0.



В остатке матча гостям удалось размочить счет. Это Рубин Колвилл ворвался в штрафную по центру и завершил контратаку своей команды — 3:1.



Несмотря на беззубый первый тайм, "Ливерпуль" одержал убедительную победу и в следующем раунде ждет в гости "Норвич".



"Ливерпуль" — "Кардифф" — 3:1 (0:0)



Голы: Жота 53, Минамино 68, Эллиотт 76 — Колвилл 80.



"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Конате, Цимикас (Робертсон 70), Кейта (Эллиотт 58), Хендерсон (Алькантара 78), Джонс (Диас 58), Минамино (Милнер 69), Жота, Фирмино.



"Кардифф": Филлипс, Флинт, Макгинесс, Денем, Нг (Семеньо 90), Волкс (Дойл 69), Кинг (Колвилл 69), Пэк, Бэган, Харрис (Дэвис 58), Коллинс (Хьюгилл 58).



Предупреждения: Келлехер — Волкс.