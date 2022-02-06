"Ливерпуль" победил "Кардифф" и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Диогу Жота и Такуми Минамино "Ливерпуль" вышел в 1/8 финала Кубка Англии благодаря домашней победе над "Кардиффом" из Чемпионшипа со счетом 3:1.

Матч начался с опасного момента у ворот "Кардиффа", однако голкипер гостей Диллон Филлипс отразил удар Диогу Жоты.

Забегая вперед, удар Жоты так и остался единственным точным для "красных" в первом тайме. Команда Юргена Клоппа четырехкратно превосходила своего соперника по владению мячом, но играла медленно, а била мимо.

В начале второго тайма голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер едва не схлопотал красную карточку, и вскоре после этого хозяева открыли счет. Это Жота головой замкнул подачу Трент Александер-Арнольда со штрафного — 1:0.

Отрыв счет, "Ливерпуль" усилил свою хватку и в итоге добил раненого соперника. На 68-й минуте вышедший на замену Луис Диас отобрал мяч у лицевой линии, а затем покатил назад под удар Такуми Минамино — 2:0.

"Кардифф" не подавал признаков жизни и на 76-й минуте пропустил еще раз. Харви Эллиотт, тоже появившийся на замену, свободно принял мяч в штрафной, развернулся и вторым касанием пробил так, что Филлипс даже не шелохнулся — 3:0.

В остатке матча гостям удалось размочить счет. Это Рубин Колвилл ворвался в штрафную по центру и завершил контратаку своей команды — 3:1.

Несмотря на беззубый первый тайм, "Ливерпуль" одержал убедительную победу и в следующем раунде ждет в гости "Норвич".

"Ливерпуль" — "Кардифф" — 3:1 (0:0)

Голы: Жота 53, Минамино 68, Эллиотт 76 — Колвилл 80.

"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Конате, Цимикас (Робертсон 70), Кейта (Эллиотт 58), Хендерсон (Алькантара 78), Джонс (Диас 58), Минамино (Милнер 69), Жота, Фирмино.

"Кардифф": Филлипс, Флинт, Макгинесс, Денем, Нг (Семеньо 90), Волкс (Дойл 69), Кинг (Колвилл 69), Пэк, Бэган, Харрис (Дэвис 58), Коллинс (Хьюгилл 58).

Предупреждения: Келлехер — Волкс.


Метки Кардифф, Кубок Англии, Ливерпуь, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2022 16:55

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Последние комментарии:




  1. sellman 06.02.2022 18:07 # sellman
    Ипуться в жеппы два колбасника, один такой говорит:
    — О, смотри, Диас голевую отдал.

    Фуу, какие же мерзости эти почитатели ЛГБТ-формирования «Чепухапуль», просто портовые каминауты

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  2. hunter022 06.02.2022 17:56 # hunter022
    Укров испанцы насилуют в матче за третье место.

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  3. felix-the-cat 06.02.2022 17:45 # felix-the-cat
    Днавертц чмокака мимовернер стеклолишич и хуешь

    Новые мстители за 500 миллионов ору

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  4. alexomck 06.02.2022 17:42 # alexomck
    Норвегия 2 0 1
    Швеция 2 0 0
    Россия 1 2 2
    Германия 1 1 0
    Нидерланды 1 1 0

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  5. bangladesh 06.02.2022 17:31 # bangladesh
    бля матч пропустил, скиньте нарезку плз по Эллиоту и Диазу

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  6. superperez101 06.02.2022 17:26 # superperez101
    и эллииот и диас сходу дают результат, как например жота
    конечно песьеголовые залупенссы будут гореть когда лукаки с хаверцами забивают меньше защиты))

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  7. true-manc 06.02.2022 17:25 # true-manc
    Наши портовые сучки надрывают свой геморрой в Кубке Англии, чтобы попасть на Сити и в очередной раз пососировать королевский писос. Ну что за ненасытные потаскухи это заглотульки-ливерпульки ахахахахахахаха

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  8. gucman 06.02.2022 17:14 # gucman
    лyзepxyй, играя основой, с отскоком спас свое очко от кардиффа из лиги 2, а лyзepxyйцы повылазили на радостях, ох и позорище 6ля)

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  9. beatles-red 06.02.2022 17:12 # beatles-red
    Хороший матч получился для обеих сторон. И кардиф не ударил лицом продержавшись тайм+ таки не ушли без гола, а мы в свою очередь много схем опробовали, на изи скатали матч, на результативные действия новичка посмотрели, ну и Харви великолепно камбекнулся.
    И конечно в начале матче почтили трагическое проишествия манков 50х годов

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  10. largo-winch 06.02.2022 17:11 # largo-winch
    Пинсы погорели на равном месте от Диаса.
    Просто ору с ущербных.
    Боятся своего будущего ебыря

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  11. vagifspurs 06.02.2022 17:11 # vagifspurs
    Братишки я лежу и кончил девочке в ротик

    А вы про футбол..

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  12. felix-the-cat 06.02.2022 17:11 # felix-the-cat
    Бля как же членсы горят))) сначала колбаса на них поссыт в финале потом в кубке Англии отсосут вылетят из лч и будут ниже колбасы в чемпе)))

    За то взяли суперкубок по пенальти против вильяреала отскакивая весь матч))) ору

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  13. thegodfather 06.02.2022 17:06 # thegodfather
    Орно. В кубке англии топ соперников кроме мс нету
    Остались шпоры и лфк, которые могут дать бой и все...

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  14. sellman 06.02.2022 17:05 # sellman
    Портовым собакам третья нога Лукаки в рот и какуля Тухеляна на живот.

    как-то так

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  15. bezviz 06.02.2022 17:05 # bezviz
    ничего особенного в этом дилдасе нет, он даже не отличается каким-то рвением как сосолах чмоне и жопа, какой-то он инертный, чисто даже Хаверца напомнил, но немец конечно божество по сравнению с ним...даже гол не забил, слабо слабо...

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  16. superperez101 06.02.2022 17:04 # superperez101
    во втором тайме раскатали, закатали в газон бедный кардифф

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  17. sausage 06.02.2022 17:03 # sausage
    Какой же топовый клуб Ливерпуль! Спокойно и грамотно расширяют и усиливают ближайший резерв, в то же время готовя почву к обновлению стартового состава. Сейчас скамейка Ливерпуля на голову сильнее и функциональней скамейки какого-нибудь Челси.

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  18. largo-winch 06.02.2022 17:03 # largo-winch
    С победой красную машину. Местные обрыганы обрссаны по полной:
    И Салах и Мане в финале
    Клуб не проиграл в их отсутствие
    Усилили атаку на следующую пооовину сезона
    Купили двух топарей за половину суммы Лукеку
    Ну и Клопп-топ

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  19. alexomck 06.02.2022 17:02 # alexomck
    Диас = скорость и удар Салаха + техника и дриблинг Месси

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  20. electric 06.02.2022 17:00 # electric
    К Н Я З И ! ! !

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