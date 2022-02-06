"Ливерпуль" победил "Кардифф" и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала Кубка Англии благодаря домашней победе над "Кардиффом" из Чемпионшипа со счетом 3:1.
Матч начался с опасного момента у ворот "Кардиффа", однако голкипер гостей Диллон Филлипс отразил удар Диогу Жоты.
Забегая вперед, удар Жоты так и остался единственным точным для "красных" в первом тайме. Команда Юргена Клоппа четырехкратно превосходила своего соперника по владению мячом, но играла медленно, а била мимо.
В начале второго тайма голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер едва не схлопотал красную карточку, и вскоре после этого хозяева открыли счет. Это Жота головой замкнул подачу Трент Александер-Арнольда со штрафного — 1:0.
Отрыв счет, "Ливерпуль" усилил свою хватку и в итоге добил раненого соперника. На 68-й минуте вышедший на замену Луис Диас отобрал мяч у лицевой линии, а затем покатил назад под удар Такуми Минамино — 2:0.
"Кардифф" не подавал признаков жизни и на 76-й минуте пропустил еще раз. Харви Эллиотт, тоже появившийся на замену, свободно принял мяч в штрафной, развернулся и вторым касанием пробил так, что Филлипс даже не шелохнулся — 3:0.
В остатке матча гостям удалось размочить счет. Это Рубин Колвилл ворвался в штрафную по центру и завершил контратаку своей команды — 3:1.
Несмотря на беззубый первый тайм, "Ливерпуль" одержал убедительную победу и в следующем раунде ждет в гости "Норвич".
"Ливерпуль" — "Кардифф" — 3:1 (0:0)
Голы: Жота 53, Минамино 68, Эллиотт 76 — Колвилл 80.
"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Конате, Цимикас (Робертсон 70), Кейта (Эллиотт 58), Хендерсон (Алькантара 78), Джонс (Диас 58), Минамино (Милнер 69), Жота, Фирмино.
"Кардифф": Филлипс, Флинт, Макгинесс, Денем, Нг (Семеньо 90), Волкс (Дойл 69), Кинг (Колвилл 69), Пэк, Бэган, Харрис (Дэвис 58), Коллинс (Хьюгилл 58).
Предупреждения: Келлехер — Волкс.
06.02.2022 16:55
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Последние комментарии:
Ипуться в жеппы два колбасника, один такой говорит:
— О, смотри, Диас голевую отдал.
Фуу, какие же мерзости эти почитатели ЛГБТ-формирования «Чепухапуль», просто портовые каминауты
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Укров испанцы насилуют в матче за третье место.
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Днавертц чмокака мимовернер стеклолишич и хуешь
Новые мстители за 500 миллионов ору
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Норвегия 2 0 1
Швеция 2 0 0
Россия 1 2 2
Германия 1 1 0
Нидерланды 1 1 0
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бля матч пропустил, скиньте нарезку плз по Эллиоту и Диазу
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и эллииот и диас сходу дают результат, как например жота
конечно песьеголовые залупенссы будут гореть когда лукаки с хаверцами забивают меньше защиты))
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Наши портовые сучки надрывают свой геморрой в Кубке Англии, чтобы попасть на Сити и в очередной раз пососировать королевский писос. Ну что за ненасытные потаскухи это заглотульки-ливерпульки ахахахахахахаха
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лyзepxyй, играя основой, с отскоком спас свое очко от кардиффа из лиги 2, а лyзepxyйцы повылазили на радостях, ох и позорище 6ля)
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Хороший матч получился для обеих сторон. И кардиф не ударил лицом продержавшись тайм+ таки не ушли без гола, а мы в свою очередь много схем опробовали, на изи скатали матч, на результативные действия новичка посмотрели, ну и Харви великолепно камбекнулся.
И конечно в начале матче почтили трагическое проишествия манков 50х годов
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Пинсы погорели на равном месте от Диаса.
Просто ору с ущербных.
Боятся своего будущего ебыря
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Братишки я лежу и кончил девочке в ротик
А вы про футбол..
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Бля как же членсы горят))) сначала колбаса на них поссыт в финале потом в кубке Англии отсосут вылетят из лч и будут ниже колбасы в чемпе)))
За то взяли суперкубок по пенальти против вильяреала отскакивая весь матч))) ору
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Орно. В кубке англии топ соперников кроме мс нету
Остались шпоры и лфк, которые могут дать бой и все...
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Портовым собакам третья нога Лукаки в рот и какуля Тухеляна на живот.
как-то так
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ничего особенного в этом дилдасе нет, он даже не отличается каким-то рвением как сосолах чмоне и жопа, какой-то он инертный, чисто даже Хаверца напомнил, но немец конечно божество по сравнению с ним...даже гол не забил, слабо слабо...
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во втором тайме раскатали, закатали в газон бедный кардифф
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Какой же топовый клуб Ливерпуль! Спокойно и грамотно расширяют и усиливают ближайший резерв, в то же время готовя почву к обновлению стартового состава. Сейчас скамейка Ливерпуля на голову сильнее и функциональней скамейки какого-нибудь Челси.
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С победой красную машину. Местные обрыганы обрссаны по полной:
И Салах и Мане в финале
Клуб не проиграл в их отсутствие
Усилили атаку на следующую пооовину сезона
Купили двух топарей за половину суммы Лукеку
Ну и Клопп-топ
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Диас = скорость и удар Салаха + техника и дриблинг Месси
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К Н Я З И ! ! !
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