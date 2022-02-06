Жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии

Кубок Англии Стали известны результаты жеребьевки 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии.

Жребий оказался весьма благосклонен к фаворитам турнира. Так "Челси", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" попали на представляющих Чемпионшип "Лутон", "Питерборо" и "Мидлсбро", соответственно.

"Ливерпулю" нужно сперва победить "Кардифф", чтобы затем принять дома "Норвич".

Матчи 5-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 28 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии

Лутон — Челси
Кристал Пэлас — Стоук
Питерборо — Манчестер Сити
Ливерпуль / Кардифф — Норвич
Саутгемптон — Вест Хэм
Мидлсбро — Тоттенхэм
Ноттингем Форест / Лестер — Хаддерсфилд
Эвертон — Борнмут / Борэм Вуд


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2022 15:05

Количество просмотров Просмотров: 3241

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Последние комментарии:




  1. sellman 06.02.2022 16:48 # sellman
    Портовые обмороки с третьей ногой Лукаки во рту совсем разум потеряли, мдее

    А тем временем последний трофей был аж в 2020 году, никчёмные бестрофейники обосанные

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  2. alexomck 06.02.2022 16:46 # alexomck
    После завершения короткой программы российской фигуристки Камилы Валиевой на командном турнире Олимпиады с мест не встали только украинские спортсмены.

    После триумфального проката 15-летней спортсменки с мест встали все соперники и начали ей аплодировать. Единственной командой, которая не стала этого делать, оказалась сборная Украины.

    Валиева чисто исполнила свой прокат, выиграв короткую программу и набрав 90,18 балла. Таким образом, она принесла команде десять очков. Россия занимает первое место в общем зачёте командного турнира.

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  3. felix-the-cat 06.02.2022 16:45 # felix-the-cat
    Как же Диаз ахуенно работает с мячом

    Просто ахуенно

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  4. felix-the-cat 06.02.2022 16:43 # felix-the-cat
    Дилдас выебет в феврале пенсов своим дилдасом ухахахаха

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  5. bezviz 06.02.2022 16:43 # bezviz
    фу 6лять какое же оно стремное, на чурку похож, чернющие волосы е6ло обезьяны, е6аный ацтек 6лять, фу нах.уй как же меня коробит от этих уродцев

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  6. felix-the-cat 06.02.2022 16:42 # felix-the-cat
    Бля Диас крепкий ещё ахуенно

    Не стеклотара это заебись))

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  7. girasimus 06.02.2022 16:41 # girasimus
    Крещение принял

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  8. largo-winch 06.02.2022 16:41 # largo-winch
    Сук, шипами наступил на колено
    Добро пожаловать в Англию, Луис

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  9. bezviz 06.02.2022 16:40 # bezviz
    сломали дилдаса? да???????

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  10. electric 06.02.2022 16:38 # electric
    Кардифф молодцы. Заслужили гол.

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  11. bezviz 06.02.2022 16:38 # bezviz
    конате 40 лямов как всегда обводится на изи а ван дик как всегда в роли наблюдающего как протыкают его команду, топ кэп))

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  12. girasimus 06.02.2022 16:38 # girasimus
    Сдал батя, отрезал команду.

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  13. bezviz 06.02.2022 16:37 # bezviz
    хаххаха дырок проткнули, лежать + сосать)

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  14. largo-winch 06.02.2022 16:37 # largo-winch
    Фирминбай пожалел

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  15. felix-the-cat 06.02.2022 16:36 # felix-the-cat
    Колбаса резервом укатывает команду Чемпионшипа

    Членси бодаются с 120 минут с командой 5 дивизиона)) ухахахахах

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  16. thegodfather 06.02.2022 16:36 # thegodfather
    Лол, а куда делись норм тимы? Фришный кубок англии для тухеля или пепа.

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  17. takernotagiver 06.02.2022 16:34 # takernotagiver
    Эллиот хорош. По прыти Уилшера в его лучшие годы напоминает

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  18. alexomck 06.02.2022 16:34 # alexomck
    Ромелу Лукаку - основной нападающий Челси, 1724 минуты на поле, 8 голов

    Такуми Минамино - запасной Ливерпуля, 732 минуты на поле, 7 голов

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  19. largo-winch 06.02.2022 16:34 # largo-winch
    С возвращением Топарика-бойца!!!
    ХАРВИИИИИИ ЭЛЛЛИИИИИИОООООТТТТТТ

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  20. girasimus 06.02.2022 16:33 # girasimus
    Я ваш нос шатал, что творит Эллиот?

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