Жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии
Стали известны результаты жеребьевки 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии.
Жребий оказался весьма благосклонен к фаворитам турнира. Так "Челси", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" попали на представляющих Чемпионшип "Лутон", "Питерборо" и "Мидлсбро", соответственно.
"Ливерпулю" нужно сперва победить "Кардифф", чтобы затем принять дома "Норвич".
Матчи 5-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 28 февраля.
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии
Лутон — Челси
Кристал Пэлас — Стоук
Питерборо — Манчестер Сити
Ливерпуль / Кардифф — Норвич
Саутгемптон — Вест Хэм
Мидлсбро — Тоттенхэм
Ноттингем Форест / Лестер — Хаддерсфилд
Эвертон — Борнмут / Борэм Вуд
06.02.2022 15:05
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Последние комментарии:
Портовые обмороки с третьей ногой Лукаки во рту совсем разум потеряли, мдее
А тем временем последний трофей был аж в 2020 году, никчёмные бестрофейники обосанные
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После завершения короткой программы российской фигуристки Камилы Валиевой на командном турнире Олимпиады с мест не встали только украинские спортсмены.
После триумфального проката 15-летней спортсменки с мест встали все соперники и начали ей аплодировать. Единственной командой, которая не стала этого делать, оказалась сборная Украины.
Валиева чисто исполнила свой прокат, выиграв короткую программу и набрав 90,18 балла. Таким образом, она принесла команде десять очков. Россия занимает первое место в общем зачёте командного турнира.
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Как же Диаз ахуенно работает с мячом
Просто ахуенно
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Дилдас выебет в феврале пенсов своим дилдасом ухахахаха
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фу 6лять какое же оно стремное, на чурку похож, чернющие волосы е6ло обезьяны, е6аный ацтек 6лять, фу нах.уй как же меня коробит от этих уродцев
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Бля Диас крепкий ещё ахуенно
Не стеклотара это заебись))
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Крещение принял
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Сук, шипами наступил на колено
Добро пожаловать в Англию, Луис
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сломали дилдаса? да???????
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Кардифф молодцы. Заслужили гол.
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конате 40 лямов как всегда обводится на изи а ван дик как всегда в роли наблюдающего как протыкают его команду, топ кэп))
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Сдал батя, отрезал команду.
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хаххаха дырок проткнули, лежать + сосать)
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Фирминбай пожалел
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Колбаса резервом укатывает команду Чемпионшипа
Членси бодаются с 120 минут с командой 5 дивизиона)) ухахахахах
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Лол, а куда делись норм тимы? Фришный кубок англии для тухеля или пепа.
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Эллиот хорош. По прыти Уилшера в его лучшие годы напоминает
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Ромелу Лукаку - основной нападающий Челси, 1724 минуты на поле, 8 голов
Такуми Минамино - запасной Ливерпуля, 732 минуты на поле, 7 голов
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С возвращением Топарика-бойца!!!
ХАРВИИИИИИ ЭЛЛЛИИИИИИОООООТТТТТТ
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Я ваш нос шатал, что творит Эллиот?
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