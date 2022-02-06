Стали известны результаты жеребьевки 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии.

Жребий оказался весьма благосклонен к фаворитам турнира. Так "Челси", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" попали на представляющих Чемпионшип "Лутон", "Питерборо" и "Мидлсбро", соответственно.



"Ливерпулю" нужно сперва победить "Кардифф", чтобы затем принять дома "Норвич".



Матчи 5-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 28 февраля.



Жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии



Лутон — Челси

Кристал Пэлас — Стоук

Питерборо — Манчестер Сити

Ливерпуль / Кардифф — Норвич

Саутгемптон — Вест Хэм

Мидлсбро — Тоттенхэм

Ноттингем Форест / Лестер — Хаддерсфилд

Эвертон — Борнмут / Борэм Вуд