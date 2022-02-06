Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал о своих проблемах с алкоголем в игровые дни.

В свое время Руни сочетал успешную игровую карьеру с пьяными похождениями. Однако Уэйн прикладывался к алкоголю не столько от того, что ему нравилось это, сколько от того, что он пытался отстраниться от футбола и от проблем в личной жизни.



"Мне потребовалось много времени, чтобы понять, как справляться с этим. Меня словно бросили туда, где ты просто не чувствуешь себя комфортно. Я совершил много ошибок. О некоторых узнала пресса, о других — нет. Мне было очень сложно справляться с публикациями в газетах, ладить с тренером (Алексом Фергюсоном) и с семьей".



"Временами, получая пару дней выходных от футбола, я запирался дома и просто выпивал, пытаясь от всего отвлечься. Возможно, люди знали, что мне нравилось выпивать или посещать злачные места, но у этого были гораздо более важные поводы. Я делал это из-за того, что происходило в моей голове".



"Это просто было следствием всего: давления от игры за свою сборную и "Манчестер Юнайтед", давления от некоторых публикаций насчет мой личной жизни. Я просто пытался совладать со всем этим давлением. Мне было не с кем поговорить, я всегда копался в себе. Я пытался держаться, а не искал помощь", — цитирует Руни The Telegraph.