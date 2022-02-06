Клопп не переживает за состояние Салаха и Мане

Садио Мане и Мохамед Салах Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не переживает за состояние своих нападающих Мохамеда Салаха и Садио Мане, завершающих выступление на Кубке Африки.

В воскресенье египтяне с Салахом в составе сразятся против Мане и его сборной Сенегала в финале Кубка Африки.

Оба игрока воссоединятся с "Ливерпулем" в преддверии матча Премьер-Лиги против "Лестера" в следующий четверг, и Клопп уверен, что сможет положиться на Мохамеда с Садио.

"Эти два парня — настоящие бойцы. Они всегда готовы. Их обоих не волнуют каникулы или выходные. Я никогда не слышал, чтобы они просили о них, так что это очень просто".

"Я знаю, что они захотят играть немедленно, но совместно с ними мы должны будем решить, насколько это разумно. Как вы можете себе представить, они оба хотят сыграть против "Лестера", оба хотят забивать голы и выигрывать матчи за "Ливерпуль", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Клопп, Кубок Африки, Ливерпуль, Мане, Салах

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 06.02.2022 13:03 # true-manc
    напрасно не переживает лгбт-активист: эти две сучки несколько лет прыгают на страпоне, не жалея своих скаузерских жоп

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  2. tursa 06.02.2022 13:01 # tursa
    лев и пантера

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