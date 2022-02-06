Клопп не переживает за состояние Салаха и Мане

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не переживает за состояние своих нападающих Мохамеда Салаха и Садио Мане, завершающих выступление на Кубке Африки.

В воскресенье египтяне с Салахом в составе сразятся против Мане и его сборной Сенегала в финале Кубка Африки.



Оба игрока воссоединятся с "Ливерпулем" в преддверии матча Премьер-Лиги против "Лестера" в следующий четверг, и Клопп уверен, что сможет положиться на Мохамеда с Садио.



"Эти два парня — настоящие бойцы. Они всегда готовы. Их обоих не волнуют каникулы или выходные. Я никогда не слышал, чтобы они просили о них, так что это очень просто".



"Я знаю, что они захотят играть немедленно, но совместно с ними мы должны будем решить, насколько это разумно. Как вы можете себе представить, они оба хотят сыграть против "Лестера", оба хотят забивать голы и выигрывать матчи за "Ливерпуль", — цитирует Клоппа The Guardian.