"Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к Исаку
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к нападающему "Реал Сосьедад" Александеру Исаку, виды на которого также имеет "Арсенал".
"Арсенал" задумывался о покупке Исака еще в январе, однако "Реал Сосьедад" отпустил бы своего бомбардира в разгар сезона только за 75 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Александера в качестве отступных.
Летом "канониры" рискуют столкнуться с конкуренцией целого ряда европейских клубов, которые рассматривают Исака в качестве альтернативы Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии".
По информации Daily Mirror, среди претендентов на Александера значатся и "Юнайтед" с "Челси". Первые рассматривают 22-летнего шведа в качестве замены для Криштиану Роналду, вторые опасаются расставания с Ромелу Лукаку.
06.02.2022 12:00
Просмотров: 528
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"вторые опасаются расставания с Ромелу Лукаку"
а я думаю, что просто мечтают избавиться от него.
(ответить)
Да забирайте его. Не нужен он Арсеналу. Щуплый и незабивной
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий