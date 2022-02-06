"Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к Исаку

Александер Исак "Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к нападающему "Реал Сосьедад" Александеру Исаку, виды на которого также имеет "Арсенал".

"Арсенал" задумывался о покупке Исака еще в январе, однако "Реал Сосьедад" отпустил бы своего бомбардира в разгар сезона только за 75 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Александера в качестве отступных.

Летом "канониры" рискуют столкнуться с конкуренцией целого ряда европейских клубов, которые рассматривают Исака в качестве альтернативы Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии".

По информации Daily Mirror, среди претендентов на Александера значатся и "Юнайтед" с "Челси". Первые рассматривают 22-летнего шведа в качестве замены для Криштиану Роналду, вторые опасаются расставания с Ромелу Лукаку.


Метки Арсенал, Исак, Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2022 12:00

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  1. feldkurat 06.02.2022 12:11 # feldkurat
    "вторые опасаются расставания с Ромелу Лукаку"

    а я думаю, что просто мечтают избавиться от него.

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  2. takernotagiver 06.02.2022 12:02 # takernotagiver
    Да забирайте его. Не нужен он Арсеналу. Щуплый и незабивной

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