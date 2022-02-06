"Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к Исаку

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к нападающему "Реал Сосьедад" Александеру Исаку, виды на которого также имеет "Арсенал".

"Арсенал" задумывался о покупке Исака еще в январе, однако "Реал Сосьедад" отпустил бы своего бомбардира в разгар сезона только за 75 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Александера в качестве отступных.



Летом "канониры" рискуют столкнуться с конкуренцией целого ряда европейских клубов, которые рассматривают Исака в качестве альтернативы Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии".



По информации Daily Mirror, среди претендентов на Александера значатся и "Юнайтед" с "Челси". Первые рассматривают 22-летнего шведа в качестве замены для Криштиану Роналду, вторые опасаются расставания с Ромелу Лукаку.