Киоун: "Артете нельзя продолжать ссориться с игроками"

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун предупредил главного тренера "канониров" Микеля Артеты, что тому нужно перестать ссориться со своими игроками.

В начале текущей недели "Арсенал" попрощался с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом, которому Артета не простил нарушение дисциплины, забрав у габонца капитанскую повязку, а также отстранив от тренировок и матчей.



Эта история напомнила то, что ранее случилось с Месутом Озилом и Маттео Гендузи, и Киоуну кажется, что столь беспощадным поведением Артета рискует испортить свою репутацию.



"Действительно ли это решение (о расставании с Обамеянгом) было принято в лучших интересах "Арсенала"? Это все, что меня интересует".



"Они не смогли заменить его другим нападающим, хотя "Арсенал" сражается за четвертое место и имеет реальные шансы его занять".



"Это немного другая ситуация, нежели была с Озилом. Нынешний тренер сам дал ему этот контракт. Он оценил игрока и решил, что тот достаточно хорош".



"Тухель как-то сказал: "Да, Обамеянг всегда опаздывал на тренировки. Мы обращались с ним по-другому". Поэтому Артета заранее знал. Кроме того, мне не хочется, чтобы у Артеты сложилась репутация тренера, который ссорится со своими игроками".



"Я не знаю другого тренера на этом уровне, который бы поссорился со столь многими игрокам. Возможно, поссориться с Озилом было легко. Но Гендузи с тех пор прибавил и стал вызываться в свою сборную. Это еще два случая".



"Нельзя продолжать ссориться с людьми. Вы можете возразить, и некоторые фанаты "Арсенала" скажут, что обратного пути нет, если ты пересек черту. Однако Джака пересекал черту несколько раз и продолжает играть за команду", — сообщил Киоун talkSPORT.