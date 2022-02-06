Мойес предупредил, что Райс подорожал

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что полузащитник Деклан Райс подорожал относительно цены, которую он называл летом.

Ожидается, что грядущим летом "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" сойдутся в битве за Райса, который хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи, а потому не спешит продлевать свой контракт с "Вест Хэмом".



Прошлым летом Мойес оценил Райса в 100 миллионов фунтов — на сей раз Дэвид готов попросить еще больше.



"Я не могу остановить спекуляции, кроме как сказав, что вам потребуются огромные деньги, чтобы приблизиться к его покупке".



"Летом я сказал, что Деклан Райс стоит 100 миллионов фунтов. То была распродажа, то было дешево, то был шанс заполучить Деклана Райса недорого".



"Найдется не так много игроков вроде него. Это как купить нечто уникальное, купить лимитированное издание, особенного игрока. На мой взгляд, в настоящий момент он, вероятно, лучший полузащитник в Европе", — цитирует Мойеса Evening Standard.