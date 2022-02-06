В "Сити" уверены, что Гвардиола подпишет новый контракт

Внутри "Манчестер Сити" есть ощущение, что главный тренер Хосеп Гвардиола подпишет новый контракт с клубом.

После окончания этого сезона от действующего контракта Гвардиолы останется только один год, что уже можно заметить по усилившимся спекуляциям насчет будущего Хосепа.



Сейчас Гвардиола проводит свой шестой сезон на "Этихад", однако в раздевалке "Сити" чувствуют, что Хосеп готов продолжить свое дело и войти в историю одним из величайших тренеров в истории Премьер-Лиги.



"Пеп не может просто оставить это. Он построил команду, которая может продолжать доминировать еще несколько лет".



"В "Сити" у него есть все, включая возможность работать на людей, которые дают ему свободу действий. Ему никогда не нужно идти на компромиссы", — цитирует осведомленный источник Daily Mirror.