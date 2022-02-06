Венгер может стать спортивным директором ПСЖ
Бывшему главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру может быть предложена должность спортивного директора ПСЖ.
Грядущим летом на "Парк де Пренс" могут произойти большие изменения. В первую очередь это касается позиции главного тренера — если верить слухам, судьба нынешнего наставника парижан Маурисио Почеттино уже предрешена.
Кандидатом номер один на замену Почеттино считается Зинедин Зидан, и Foot Mercato утверждает, что экс-полузащитник сборной Франции выдвинул одно важное требование владельцам ПСЖ.
Зидан не в восторге от нынешнего спортивного директора парижан Леонардо и предпочел бы, чтобы эту позицию занимал 72-летний Венгер, который в данный момент трудится директором в ФИФА.
"Я по-прежнему заинтересован в работе на высоком уровне и погоне за результатами. Пускай даже если я сам не буду у бровки... Я заинтересован в том, чтобы стать частью коллектива, который ставит перед собой цель побеждать", — только в прошлом месяце Зидан сообщил Le Parisien.
Добавим, в ноябре главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, что начал переговоры с Венгером о возвращении Арсена на "Эмирейтс" в какой-нибудь роли.
06.02.2022 08:00
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