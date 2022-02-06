Уилшир: "Артета не хочет, чтобы я возвращася в "Арсенал"

Полузащитник Джек Уилшир признался, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета не хочет, чтобы он возвращался в клуб.

Уилшир находится без клуба после расставания с "Борнмутом" в конце прошлого сезона. С тех пор Джек неоднократно жаловался, что у него нет никаких предложений.



Последние несколько месяцев Уилшир тренируется с командой Артеты, и Джек был бы счастлив получить контракт в родном клубе, однако к этому есть одно препятствие.



"Почему я не игрок "Арсенала"? Потому что тренер не хочет этого. Ну, я думаю, что он не хочет".



"Я был бы счастлив вернуться в "Арсенал". Но я не контролирую это", — сообщил Уилшир talkSPORT.