"Тоттенхэм" прошел "Брайтон" в Кубке Англии

Еще одним участником 1/8 финала Кубка Англии стал "Тоттенхэм", в домашних стенах одолевший "Брайтон" со счетом 3:1.

"Шпорам" удалось открыть счет уже на 13-й минуте, когда Сон Хен Мин совершил перехват на чужой половине поля, отдал на Пьер-Эмиля Хейбьерга, тот — на Харри Кейна, а последний нанес удар с подступов к штрафной — 1:0.



В середине второго тайма хозяева удвоили свое преимущество. Эмерсон Роял выполнял передачу почти с нулевого угла, а мяч срикошетил от Солли Марча и залетел за шиворот голкиперу — 2:0.



На 63-й минуте перед "чайками" забрезжила надежда, потому что Ив Биссума взял игру на себя, сместился вдоль границы штрафной и неожиданно для Уго Льориса пробил под перекладину — 2:1.



Однако прошло всего три минуты, и Кейн установил окончательный счет. Харри занес мяч в ворота после слаломного прохода Сона — 3:1.



"Тоттенхэм" — "Брайтон" — 3:1 (2:0)



Голы: Кейн 13, 66, Марч 24 (авт) — Биссума 63.



"Тоттенхэм": Льорис, Ромеро (Родон 77), Санчес, Дэвис, Роял (Дохерти 87), Уинкс (Бентакур 77), Хейбьерг, Регилон, Моура (Кулусевски 68), Кейн, Сон (Бергвейн 69).



"Брайтон": Санчес, Лэмпти (Уэлбек 70), Уэбстер, Данк, Кукурелья, Биссума, Модер (Фергюсон 79), Марч (Кайседо 61), Лаллана (Велтман 45), Гросс, Мопе.



Предупреждения: Бентакур — Велтман.