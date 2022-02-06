"Тоттенхэм" прошел "Брайтон" в Кубке Англии

Харри Кейн Еще одним участником 1/8 финала Кубка Англии стал "Тоттенхэм", в домашних стенах одолевший "Брайтон" со счетом 3:1.

"Шпорам" удалось открыть счет уже на 13-й минуте, когда Сон Хен Мин совершил перехват на чужой половине поля, отдал на Пьер-Эмиля Хейбьерга, тот — на Харри Кейна, а последний нанес удар с подступов к штрафной — 1:0.

В середине второго тайма хозяева удвоили свое преимущество. Эмерсон Роял выполнял передачу почти с нулевого угла, а мяч срикошетил от Солли Марча и залетел за шиворот голкиперу — 2:0.

На 63-й минуте перед "чайками" забрезжила надежда, потому что Ив Биссума взял игру на себя, сместился вдоль границы штрафной и неожиданно для Уго Льориса пробил под перекладину — 2:1.

Однако прошло всего три минуты, и Кейн установил окончательный счет. Харри занес мяч в ворота после слаломного прохода Сона — 3:1.

"Тоттенхэм" — "Брайтон" — 3:1 (2:0)

Голы: Кейн 13, 66, Марч 24 (авт) — Биссума 63.

"Тоттенхэм": Льорис, Ромеро (Родон 77), Санчес, Дэвис, Роял (Дохерти 87), Уинкс (Бентакур 77), Хейбьерг, Регилон, Моура (Кулусевски 68), Кейн, Сон (Бергвейн 69).

"Брайтон": Санчес, Лэмпти (Уэлбек 70), Уэбстер, Данк, Кукурелья, Биссума, Модер (Фергюсон 79), Марч (Кайседо 61), Лаллана (Велтман 45), Гросс, Мопе.

Предупреждения: Бентакур — Велтман.


Метки Брайтон, Кубок Англии, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2022 00:55

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  1. lexa-arsenal 06.02.2022 01:53 # lexa-arsenal
    Ору манки жалуются на игру рукой, а сами так все свои чемпики выигрывали

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  2. b84 06.02.2022 01:31 # b84
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  3. largo-winch 06.02.2022 01:01 # largo-winch
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