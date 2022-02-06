Лэмпард: "Никогда не забуду этот день"
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал свой дебют на новом месте работы.
Дебют Лэмпарда на тренерском мостике "Эвертона" выпал на домашний матч 4-го раунда Кубка Англии против "Брентфорда" в субботу.
"Эвертон" победил 4:1, а неистово поддерживавший команду "Гудисон Парк" подарил Лэмпарду незабываемы эмоции.
"Я лишь могу поблагодарить фанатов за их поддержку с момента, как я пришел, и за то, каким образом сыграла команда".
"Я никогда не забуду этот день. Это был очень особенный день. Я не могу предаваться эмоциям, но сейчас именно так".
"Все мы увидели эффект "Гудисона", который я ощущал на себя в качестве соперника. Мы хотели этого, и игроки справились".
"Как бы я ни гордился такой игрой, я должен успокоиться и сосредоточиться на подготовке к матчам чемпионата", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
06.02.2022 00:05
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