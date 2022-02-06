Лэмпард: "Никогда не забуду этот день"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал свой дебют на новом месте работы.

Дебют Лэмпарда на тренерском мостике "Эвертона" выпал на домашний матч 4-го раунда Кубка Англии против "Брентфорда" в субботу.

"Эвертон" победил 4:1, а неистово поддерживавший команду "Гудисон Парк" подарил Лэмпарду незабываемы эмоции.

"Я лишь могу поблагодарить фанатов за их поддержку с момента, как я пришел, и за то, каким образом сыграла команда".

"Я никогда не забуду этот день. Это был очень особенный день. Я не могу предаваться эмоциям, но сейчас именно так".

"Все мы увидели эффект "Гудисона", который я ощущал на себя в качестве соперника. Мы хотели этого, и игроки справились".

"Как бы я ни гордился такой игрой, я должен успокоиться и сосредоточиться на подготовке к матчам чемпионата", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Гудисон Парк, Кубок Англии, Лэмпард, стадионы, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2022 00:05

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  1. moneycity 06.02.2022 00:10 # moneycity
    КОРОЛЬ!

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  2. dnssda 06.02.2022 00:09 # dnssda
    Что за хрень несёт

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  3. jirrort 06.02.2022 00:08 # jirrort
    Лучший в истории АПЛ!!!

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