Лэмпард: "Никогда не забуду этот день"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал свой дебют на новом месте работы.

Дебют Лэмпарда на тренерском мостике "Эвертона" выпал на домашний матч 4-го раунда Кубка Англии против "Брентфорда" в субботу.



"Эвертон" победил 4:1, а неистово поддерживавший команду "Гудисон Парк" подарил Лэмпарду незабываемы эмоции.



"Я лишь могу поблагодарить фанатов за их поддержку с момента, как я пришел, и за то, каким образом сыграла команда".



"Я никогда не забуду этот день. Это был очень особенный день. Я не могу предаваться эмоциям, но сейчас именно так".



"Все мы увидели эффект "Гудисона", который я ощущал на себя в качестве соперника. Мы хотели этого, и игроки справились".



"Как бы я ни гордился такой игрой, я должен успокоиться и сосредоточиться на подготовке к матчам чемпионата", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.