Фанат "Боро" арестован за то, что бросил ребенка в отеле и отправился праздовать победу над МЮ

Болельщик "Мидлсбро" был арестован полицией за то, что оставил своего ребенка одного в номере отеля, отправившись праздновать победу над "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии.

В пятницу вечером "Боро" преподнес настоящую сенсацию, выстояв 120 минут против "Юнайтед" (1:1) и вырвав победу в серии послематчевых пенальти.



Команда Криса Уайлдера привезла с собой на "Олд Траффорд" армию из 9,500 фанатов, многие из которых высыпали на улицы Манчестера праздновать историческую победу, несмотря на поздний час.



Как сообщает The Guardian, для одного из фанатов "Боро" эта бурная ночь обернулась арестом. 35-летний мужчина оставил в номере отеля 11-летнего сына, а сам отправился веселиться и употреблять алкоголь.



"Рано утром в субботу, 5 февраля, полиция получила сообщение о беспокойстве за благополучие ребенка".



"Расследование показало, что 11-летний мальчик спал в одиночестве в номере отеля "Траффорд".



"35-летний мужчина был арестован по подозрению в ненадлежащем присмотре за ребенком. Он остается в полицейском участке и дает показания".



"Мы присмотрели за ребенком, пока расстроенная мама добиралась с северо-востока, чтобы забрать его", — сообщил представитель полиции Большого Манчестера.