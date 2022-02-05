"Юнайтед" и "Ливерпуль" наблюдают за Гнабри
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" наблюдают за ситуацией бывшего вингера "Арсенала" Сержа Гнабри в "Баварии".
В данный момент Гнабри приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту с "Баварией", и сторонам никак не удается договориться о продлении сотрудничества — Серж требует себе зарплату на уровне Лероя Сане и Кингсли Комана, а это около 12.7 млн. фунтов в год.
Как сообщает Sky Sports Germany, Гнабри находится в ожидании улучшенного предложения о новом контракте, однако существующие разногласия могут привести к продаже 26-летнего игрока сборной Германии по окончании сезона.
Помимо двух грандов Премьер-Лиги, интерес к Гнабри, забивающему двузначное голов в Бундеслиге уже четвертый сезон кряду, также проявляют "Реал" и "Барселона".
Добавим, ранее в своей карьере Гнабри провел несколько лет в "Арсенале". Последней каплей для Сержа стала провальная аренда в "Вест Бромвиче" в сезоне 2016/17, после чего он решил вернуться на родину.
05.02.2022 22:00
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