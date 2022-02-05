Кин: "Лингард должен был уйти прошлым летом"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что вингер "красных дьяволов" Джесси Лингард совершил ошибку, когда не ушел из клуба прошлым летом.

Ярко отыграв вторую половину прошлого сезона за "Вест Хэм" на правах аренды, затем Лингард решил еще раз попытать удачу в родном клубе.



В итоге Лингарду так и не удалось стать основным игроком в "Юнайтед". Джесси пытался покинуть "Олд Траффорд" в январе, однако "дьяволы" его не отпустили.



Над Лингардом нависла реальная угроза застрять на лавке запасных до конца сезона, когда истекает его контракт, однако Кин считает, что 29-летний англичанин может винить только себя.



"Он должен был уйти прошлым летом. И точка. У него был такой шанс. Он отлучился в аренду и показал, на что способен".



"Он может жаловаться, сколько пожелает. Конечно, отношения между клубом и Джесси не идеальны".



"Прошлым летом у него был шанс, и он должен был его использовать. Возможно, у него было не так много предложений, но он мог уйти".



"В данный момент он просто списывает этот сезон, и он не может себе этого позволить, если хочет вернуться в сборную Англии".



"Тем не менее, впереди важные для "Юнайтед" месяцы, а в жизни случались и более странные вещи. Возможно, он еще проявит себя, потому что он обладает мастерством", — сообщил Кин в эфире ITV.