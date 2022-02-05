"Сити" разгромил "Фулхэм" в Кубке Англии
К числу участников 1/8 финала Кубка Англии присоединился "Манчестер Сити", разгромив лидирующий в Чемпионшипе "Фулхэм" со счетом 4:1.
Словно следуя примеру "Челси" и "Вест Хэма", "горожане" решили дать фору команде ниже классом. Это Фабиу Карвалью, едва не ставший игроком "Ливерпуля" в январе, открыл счет в матче на "Этихад".
На гол Карвалью "Сити" ответил своими двумя быстрыми, а дубль Рияда Махреза во втором тайме сделал победу хозяев бесспорной — 4:1.
С таким же счетом Фрэнк Лэмпард одержал победу над "Брентфордом" в своем дебюте в качестве главного тренера "Эвертона".
А вот "Вулверхэмптон" турнир покидает, уступив дома "Норвичу" со счетом 0:1.
"Манчестер Сити" — "Фулхэм" — 4:1 (2:1)
Голы: Гюндоган 6, Стоунс 13, Махрез 53 (пен), 57 — Карвалью 4.
"Манчестер Сити": Штеффен, Уолкер, Стоунс, Аке, Канселу (Зинченко 67), Фернандиньо, Де Брюйне (Стерлинг 68), Гюндоган, Махрез (Макати 78), Фоден (Силва 78), Грилиш (Делап 77).
"Кристал Пэлас" — "Хартлпул" — 2:0 (2:0)
Голы: Гехи 4, Олисе 22.
"Эвертон" — "Брентфорд" — 4:1 (1:0)
Голы: Мина 31, Ришарлисо 48, Холгейт 62, Таунсенд 90 — Тоуни 54 (пен).
"Саутгемптон" — "Ковентри" — 2:1 (0:1) после экстра-таймов
Голы: Стюарт Армстронг 63, Уолкер-Питерс 112 — Дьекереш 22.
"Вулверхэмптон" — "Норвич" — 0:1 (0:1)
Гол: Маклин 45.
"Хаддерсфилд" — "Барнсли" — 1:0 (1:0)
Гол: Холмс 19.
"Питерборо" — КПР — 2:0 (1:0)
Голы: Уорд 25, Джон 72.
"Стоук" — "Уиган" — 2:0 (1:0)
Голы: Майя 14, Браун 62.
05.02.2022 20:00
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Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
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молодцы! справились.. команда стоимостью 1 000 000 000 обыграла команду стоимостью 100 000 000 и радуется как будто выиграла Лигу Чемпионов ахахахахаха 52 года без европейских трофеев
А гол Фулхэма в ворота галубого гавна забил КАРВАЛЬЕ )) с подачи Уилсона. Молодой топарик еще не перешел в Ливерпуль а уже начал карать бестрофейную памойку. Красава
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Зашёл сюда чисто посрать, т.к на ветках пенсов, будет неуважительно....
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+1 коммент, чисто по брацки ежжи
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лан хоть коммент оставлю, а то всем вообще люто похуй на эту бездушную команду.
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Стоило мне несколько лет назад назвать СИТИ ( Лучшую команду Англии) КОРОЛЯМИ!!! Так вся остальная шелупонь начала придумывать своим помойкам похожие прозвища, но все нормальные люди прекрасно понимают, что КОРОЛИ - это Манчестер Сити!!! А остальные - это е6анныя шерсть!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/91219/?c=1#c7496391
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КОРОЛИ!!!
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Как будто кому-то не похуй на это говно.
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