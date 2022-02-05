"Сити" разгромил "Фулхэм" в Кубке Англии

Рияд Махрез К числу участников 1/8 финала Кубка Англии присоединился "Манчестер Сити", разгромив лидирующий в Чемпионшипе "Фулхэм" со счетом 4:1.

Словно следуя примеру "Челси" и "Вест Хэма", "горожане" решили дать фору команде ниже классом. Это Фабиу Карвалью, едва не ставший игроком "Ливерпуля" в январе, открыл счет в матче на "Этихад".

На гол Карвалью "Сити" ответил своими двумя быстрыми, а дубль Рияда Махреза во втором тайме сделал победу хозяев бесспорной — 4:1.

С таким же счетом Фрэнк Лэмпард одержал победу над "Брентфордом" в своем дебюте в качестве главного тренера "Эвертона".

А вот "Вулверхэмптон" турнир покидает, уступив дома "Норвичу" со счетом 0:1.

"Манчестер Сити" — "Фулхэм" — 4:1 (2:1)

Голы: Гюндоган 6, Стоунс 13, Махрез 53 (пен), 57 — Карвалью 4.

"Манчестер Сити": Штеффен, Уолкер, Стоунс, Аке, Канселу (Зинченко 67), Фернандиньо, Де Брюйне (Стерлинг 68), Гюндоган, Махрез (Макати 78), Фоден (Силва 78), Грилиш (Делап 77).

"Кристал Пэлас" — "Хартлпул" — 2:0 (2:0)

Голы: Гехи 4, Олисе 22.

"Эвертон" — "Брентфорд" — 4:1 (1:0)

Голы: Мина 31, Ришарлисо 48, Холгейт 62, Таунсенд 90 — Тоуни 54 (пен).

"Саутгемптон" — "Ковентри" — 2:1 (0:1) после экстра-таймов

Голы: Стюарт Армстронг 63, Уолкер-Питерс 112 — Дьекереш 22.

"Вулверхэмптон" — "Норвич" — 0:1 (0:1)

Гол: Маклин 45.

"Хаддерсфилд" — "Барнсли" — 1:0 (1:0)

Гол: Холмс 19.

"Питерборо" — КПР — 2:0 (1:0)

Голы: Уорд 25, Джон 72.

"Стоук" — "Уиган" — 2:0 (1:0)

Голы: Майя 14, Браун 62.


Метки Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 656

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 05.02.2022 21:07 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  2. frisby 05.02.2022 21:03 # frisby
    молодцы! справились.. команда стоимостью 1 000 000 000 обыграла команду стоимостью 100 000 000 и радуется как будто выиграла Лигу Чемпионов ахахахахаха 52 года без европейских трофеев
    А гол Фулхэма в ворота галубого гавна забил КАРВАЛЬЕ )) с подачи Уилсона. Молодой топарик еще не перешел в Ливерпуль а уже начал карать бестрофейную памойку. Красава

    (ответить)

  3. bushwacka 05.02.2022 21:03 # bushwacka
    Зашёл сюда чисто посрать, т.к на ветках пенсов, будет неуважительно....

    (ответить)

  4. liverpo0ol 05.02.2022 20:59 # liverpo0ol
    +1 коммент, чисто по брацки ежжи

    (ответить)

  5. gerrard08 05.02.2022 20:48 # gerrard08
    лан хоть коммент оставлю, а то всем вообще люто похуй на эту бездушную команду.

    (ответить)

  6. mancityman 05.02.2022 20:08 # mancityman
    Стоило мне несколько лет назад назвать СИТИ ( Лучшую команду Англии) КОРОЛЯМИ!!! Так вся остальная шелупонь начала придумывать своим помойкам похожие прозвища, но все нормальные люди прекрасно понимают, что КОРОЛИ - это Манчестер Сити!!! А остальные - это е6анныя шерсть!!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/91219/?c=1#c7496391

    (ответить)

  7. mancityman 05.02.2022 20:07 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  8. fanstevengerrard 05.02.2022 20:06 # fanstevengerrard
    Как будто кому-то не похуй на это говно.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: