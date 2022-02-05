"Сити" разгромил "Фулхэм" в Кубке Англии

К числу участников 1/8 финала Кубка Англии присоединился "Манчестер Сити", разгромив лидирующий в Чемпионшипе "Фулхэм" со счетом 4:1.

Словно следуя примеру "Челси" и "Вест Хэма", "горожане" решили дать фору команде ниже классом. Это Фабиу Карвалью, едва не ставший игроком "Ливерпуля" в январе, открыл счет в матче на "Этихад".



На гол Карвалью "Сити" ответил своими двумя быстрыми, а дубль Рияда Махреза во втором тайме сделал победу хозяев бесспорной — 4:1.



С таким же счетом Фрэнк Лэмпард одержал победу над "Брентфордом" в своем дебюте в качестве главного тренера "Эвертона".



А вот "Вулверхэмптон" турнир покидает, уступив дома "Норвичу" со счетом 0:1.



"Манчестер Сити" — "Фулхэм" — 4:1 (2:1)



Голы: Гюндоган 6, Стоунс 13, Махрез 53 (пен), 57 — Карвалью 4.



"Манчестер Сити": Штеффен, Уолкер, Стоунс, Аке, Канселу (Зинченко 67), Фернандиньо, Де Брюйне (Стерлинг 68), Гюндоган, Махрез (Макати 78), Фоден (Силва 78), Грилиш (Делап 77).



"Кристал Пэлас" — "Хартлпул" — 2:0 (2:0)



Голы: Гехи 4, Олисе 22.



"Эвертон" — "Брентфорд" — 4:1 (1:0)



Голы: Мина 31, Ришарлисо 48, Холгейт 62, Таунсенд 90 — Тоуни 54 (пен).



"Саутгемптон" — "Ковентри" — 2:1 (0:1) после экстра-таймов



Голы: Стюарт Армстронг 63, Уолкер-Питерс 112 — Дьекереш 22.



"Вулверхэмптон" — "Норвич" — 0:1 (0:1)



Гол: Маклин 45.



"Хаддерсфилд" — "Барнсли" — 1:0 (1:0)



Гол: Холмс 19.



"Питерборо" — КПР — 2:0 (1:0)



Голы: Уорд 25, Джон 72.



"Стоук" — "Уиган" — 2:0 (1:0)



Голы: Майя 14, Браун 62.