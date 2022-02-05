Конте хочет выиграть Премьер-Лигу с "Тоттенхэмом"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его цель — выиграть Премьер-Лигу со "шпорами".

Первые три месяца Конте в Северном Лондоне показали, на сколь сложный вызов откликнулся Антонио.



Антонио признает, что "Тоттенхэм" находится в начале пути, но не собирается ограничивать свои амбиции.



"Повторюсь: моя первичная цель состоит в том, чтобы заложить фундамент для этой команды и этого клуба. Результаты будут позже".



"Если у тебя нет хорошего фундамента, ты не сможешь создать хорошую структуру. Тогда у тебя будет только надежда".



"В данный момент у нас много работы. Если сравнивать с прошлым, мы чуть улучшили свой состав, но впереди у нас длинный путь. Мы находимся в начале этого пути".



"Если вы спрашиваете меня о моих амбициях, то мои амбиции состоят в том, чтобы выиграть титул, а не просто сражаться за попадание в Лигу Чемпионов".



"Я хочу конкурировать с лучшими и сражаться за титул. Но я очень хорошо знаю, что сейчас мы в другой ситуации".



"Мы упорно трудимся, чтобы улучшить свою ситуацию и сократить отставание от лучших, а также чтобы исправить допущенные в прошлом ошибки и найти хорошие решения".



"Да, мы можем мечтать о том, чтобы выиграть титул и попасть в Лигу Чемпионов. Но чтобы это стало реалистичной целью, нужна подготовка, нужна структура. Ты не можешь просто начать сезон, сказав: "Окей, я надеюсь выиграть то, выиграть это". Ты должен быть готов. Мы не готовы", — цитирует Конте The Independent.