"Челси" и "Вест Хэм" пробились в 1/8 финала Кубка Англии

Кепа Аррисабалага "Челси" и "Вест Хэм" вышли в 1/8 финала Кубка Англии, с огромным трудом преодолев сопротивление "Плимута" и "Киддерминстера", соответственно.

Прозевав результативный розыгрыш соперником углового уже на восьмой минуте, "Челси" смог ответить голом Сесара Аспиликуэты пяткой незадолго до перерыва.

Весь второй тайм "синие" отчаянно давили, и порой мяч каким-то чудом не попадал в ворота команды третьего дивизиона.

Выйти вперед "Челси" смог только в экстра-таймах. Это Маркос Алонсо пробил из центра штрафной после передачи Кая Хаверца от лицевой.

Счет 2:1 продержался до финального свистка, хотя за три минуты до конца "Плимут" имел прекрасную возможность перевести игру в серию пенальти, но не смог реализовать пенальти — Кепа Аррисабалага парировал удар.

По похожему сценарию развивался и матч между полупрофессиональным "Киддерминстером" и "Вест Хэмом". "Молотобойцы" только в добавленное к основным 90 минутам время смогли сравнять счет, а на исходе экстра-таймов Джаррод Боуэн предотвратил серию пенальти — 1:2.

"Челси" — "Плимут" — 2:1 (1:1) после экстра-таймов

Голы: Аспиликуэта 41, Алонсо 105 — Гиллеспи 8.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта (Чалоба 112), Рюдигер, Кристенсен (Алонсо 45), Сарр, Маунт (Ньигес 97), Жоржиньо, Ковачич (Вернер 82), Зийеш, Лукаку, Хадсон-Одои (Хаверц 64).

"Киддерминстер" — "Вест Хэм" — 1:2 (1:0) после экстра-таймов

Голы: Пенни 19 — Райс 90, Боуэн 120.

"Вест Хэм": Ареоля, Фредерикс, Зума, Диоп (Доусон 45), Джонсон (Крессуэлл 63), Нобл (Соучек 63), Крал (Райс 45), Влашич (Форнальс 77), Бенрахма, Боуэн, Ярмоленко.


Метки Вест Хэм, Киддерминстер, Кубок Англии, Плимут, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2022 18:10

Количество просмотров Просмотров: 1808

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Последние комментарии:




  1. ian 05.02.2022 19:25 # ian
    Грилиш просто дно

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  2. kukuruzzo 05.02.2022 19:19 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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  3. mancityman 05.02.2022 19:18 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  4. sausage 05.02.2022 19:16 # sausage
    05.02.2022 18:30 #
    wengerrrro

    што, шолсе основой с плимутом ?) катали наверное на 20%
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    05.02.2022 18:31 #
    bezviz

    полуосновой, 6 игроков запаса было

    Безвиз в конец ёбнулся. Даже состава не знает, в каком его клуб играет матчи. Может, его заменить кем-нибудь? Реально становится унылым собирателем мочи на ФАПЛе. А ведь когда-то правда неплохо подрывал и собирал.... Эх, годы, годы.

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  5. ian 05.02.2022 19:14 # ian
    Ни матча без нырков, нутакоэ

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  6. mancityman 05.02.2022 19:13 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  7. sexan 05.02.2022 18:59 # sexan
    Опять седых аволос прибавилось.

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  8. mancityman 05.02.2022 18:53 # mancityman
    Какие же пидорашки тупые растения, скорее бы е6анули по этим даунам и мир станет чище!!!

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  9. mancityman 05.02.2022 18:50 # mancityman
    Жаль если карвалью переведёт в лузерxyйню, испортит себе карьеру парень.

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  10. largo-winch 05.02.2022 18:48 # largo-winch
    Удачи ЧОРЛИ на КЧМ

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  11. wengerrrro 05.02.2022 18:30 # wengerrrro
    што, шолсе основой с плимутом ?) катали наверное на 20%

    (ответить)

  12. mancityman 05.02.2022 18:29 # mancityman
    Наслаждайтесь игрой лучшего крайнего защитника Мира, Канселу!!!

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  13. superperez101 05.02.2022 18:29 # superperez101
    ипать челси на классе отскочил
    вымучили за два часа у третьедивизионного клуба

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  14. skydreams 05.02.2022 18:28 # skydreams
    С такой атакой ещё не хотим Дембеле? Хуже чем Одои или Пуля в его текущей форме в принципе сложно быть

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  15. ian 05.02.2022 18:27 # ian
    Карвальо и Уилсон продырявили голубых, очень символично.

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  16. bezviz 05.02.2022 18:25 # bezviz
    Ярмоленко, Миколенко, Зинченко - украинские футболисты в топовых англ. клубах

    шо по пид0рашкам?

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  17. robertg12 05.02.2022 18:25 # robertg12
    Кепа ИМПЕРАТОР!!!

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  18. scauzer11 05.02.2022 18:20 # scauzer11
    скажите как его зовут, ЛУ нанананана, КА нананананана, КА ананананана)

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  19. bezviz 05.02.2022 18:20 # bezviz
    боуэн это та еще мразина е6аная

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  20. jirrort 05.02.2022 18:19 # jirrort
    На классе 3им составом обыграли непростого соперника.ИМПЕРАТОРЫ продолжают бороться за все 5 трофеев.Кепа легенда.

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