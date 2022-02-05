"Челси" и "Вест Хэм" пробились в 1/8 финала Кубка Англии
"Челси" и "Вест Хэм" вышли в 1/8 финала Кубка Англии, с огромным трудом преодолев сопротивление "Плимута" и "Киддерминстера", соответственно.
Прозевав результативный розыгрыш соперником углового уже на восьмой минуте, "Челси" смог ответить голом Сесара Аспиликуэты пяткой незадолго до перерыва.
Весь второй тайм "синие" отчаянно давили, и порой мяч каким-то чудом не попадал в ворота команды третьего дивизиона.
Выйти вперед "Челси" смог только в экстра-таймах. Это Маркос Алонсо пробил из центра штрафной после передачи Кая Хаверца от лицевой.
Счет 2:1 продержался до финального свистка, хотя за три минуты до конца "Плимут" имел прекрасную возможность перевести игру в серию пенальти, но не смог реализовать пенальти — Кепа Аррисабалага парировал удар.
По похожему сценарию развивался и матч между полупрофессиональным "Киддерминстером" и "Вест Хэмом". "Молотобойцы" только в добавленное к основным 90 минутам время смогли сравнять счет, а на исходе экстра-таймов Джаррод Боуэн предотвратил серию пенальти — 1:2.
"Челси" — "Плимут" — 2:1 (1:1) после экстра-таймов
Голы: Аспиликуэта 41, Алонсо 105 — Гиллеспи 8.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта (Чалоба 112), Рюдигер, Кристенсен (Алонсо 45), Сарр, Маунт (Ньигес 97), Жоржиньо, Ковачич (Вернер 82), Зийеш, Лукаку, Хадсон-Одои (Хаверц 64).
"Киддерминстер" — "Вест Хэм" — 1:2 (1:0) после экстра-таймов
Голы: Пенни 19 — Райс 90, Боуэн 120.
"Вест Хэм": Ареоля, Фредерикс, Зума, Диоп (Доусон 45), Джонсон (Крессуэлл 63), Нобл (Соучек 63), Крал (Райс 45), Влашич (Форнальс 77), Бенрахма, Боуэн, Ярмоленко.
05.02.2022 18:10
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Последние комментарии:
Грилиш просто дно
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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05.02.2022 18:30 #
wengerrrro
што, шолсе основой с плимутом ?) катали наверное на 20%
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05.02.2022 18:31 #
bezviz
полуосновой, 6 игроков запаса было
Безвиз в конец ёбнулся. Даже состава не знает, в каком его клуб играет матчи. Может, его заменить кем-нибудь? Реально становится унылым собирателем мочи на ФАПЛе. А ведь когда-то правда неплохо подрывал и собирал.... Эх, годы, годы.
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Ни матча без нырков, нутакоэ
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КОРОЛИ!!!
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Опять седых аволос прибавилось.
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Какие же пидорашки тупые растения, скорее бы е6анули по этим даунам и мир станет чище!!!
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Жаль если карвалью переведёт в лузерxyйню, испортит себе карьеру парень.
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Удачи ЧОРЛИ на КЧМ
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што, шолсе основой с плимутом ?) катали наверное на 20%
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Наслаждайтесь игрой лучшего крайнего защитника Мира, Канселу!!!
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ипать челси на классе отскочил
вымучили за два часа у третьедивизионного клуба
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С такой атакой ещё не хотим Дембеле? Хуже чем Одои или Пуля в его текущей форме в принципе сложно быть
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Карвальо и Уилсон продырявили голубых, очень символично.
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Ярмоленко, Миколенко, Зинченко - украинские футболисты в топовых англ. клубах
шо по пид0рашкам?
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Кепа ИМПЕРАТОР!!!
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скажите как его зовут, ЛУ нанананана, КА нананананана, КА ананананана)
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боуэн это та еще мразина е6аная
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На классе 3им составом обыграли непростого соперника.ИМПЕРАТОРЫ продолжают бороться за все 5 трофеев.Кепа легенда.
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