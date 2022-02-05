"Челси" и "Вест Хэм" пробились в 1/8 финала Кубка Англии

"Челси" и "Вест Хэм" вышли в 1/8 финала Кубка Англии, с огромным трудом преодолев сопротивление "Плимута" и "Киддерминстера", соответственно.

Прозевав результативный розыгрыш соперником углового уже на восьмой минуте, "Челси" смог ответить голом Сесара Аспиликуэты пяткой незадолго до перерыва.



Весь второй тайм "синие" отчаянно давили, и порой мяч каким-то чудом не попадал в ворота команды третьего дивизиона.



Выйти вперед "Челси" смог только в экстра-таймах. Это Маркос Алонсо пробил из центра штрафной после передачи Кая Хаверца от лицевой.



Счет 2:1 продержался до финального свистка, хотя за три минуты до конца "Плимут" имел прекрасную возможность перевести игру в серию пенальти, но не смог реализовать пенальти — Кепа Аррисабалага парировал удар.



По похожему сценарию развивался и матч между полупрофессиональным "Киддерминстером" и "Вест Хэмом". "Молотобойцы" только в добавленное к основным 90 минутам время смогли сравнять счет, а на исходе экстра-таймов Джаррод Боуэн предотвратил серию пенальти — 1:2.



"Челси" — "Плимут" — 2:1 (1:1) после экстра-таймов



Голы: Аспиликуэта 41, Алонсо 105 — Гиллеспи 8.



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта (Чалоба 112), Рюдигер, Кристенсен (Алонсо 45), Сарр, Маунт (Ньигес 97), Жоржиньо, Ковачич (Вернер 82), Зийеш, Лукаку, Хадсон-Одои (Хаверц 64).



"Киддерминстер" — "Вест Хэм" — 1:2 (1:0) после экстра-таймов



Голы: Пенни 19 — Райс 90, Боуэн 120.



"Вест Хэм": Ареоля, Фредерикс, Зума, Диоп (Доусон 45), Джонсон (Крессуэлл 63), Нобл (Соучек 63), Крал (Райс 45), Влашич (Форнальс 77), Бенрахма, Боуэн, Ярмоленко.