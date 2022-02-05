Зе Луиш предложен "Арсеналу"
"Арсеналу" были предложены услуги нападающего Зе Луиша.
После расставания с Пьер-Эмериком Обамеянгом у "Арсенала" образовался дефицит нападающих, вдобавок от контрактов Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа остается по пять месяцев.
"Канониры" не смогли обзавестись новым нападающим в январе и теперь могут обратить свое внимание на рынок свободных агентов, доступных вне сроков трансферного окна.
В данный момент Зе Луиш как раз находится без клуба, расторгнув свой контракт с "Локомотивом" в прошлом месяце по обоюдному согласию сторон.
31-летний бомбардир из Кабо-Верде забил 102 гола в своих 292 матчах за карьеру, а в 2020 году едва не перешел в "Тоттенхэм".
Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, в данный момент Зе Луиш ведет переговоры с рядом клубов из Турции, а также ждет ответа "Арсенала".
05.02.2022 17:00
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будет наказывать пидарасов на пенсах
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Леол, не понадобился спартачку, не понадобился Локомотиву. Зато в никчемном вулвиче придётся ко двору.
У-уровень.
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