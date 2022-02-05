Зе Луиш предложен "Арсеналу"

"Арсеналу" были предложены услуги нападающего Зе Луиша.

После расставания с Пьер-Эмериком Обамеянгом у "Арсенала" образовался дефицит нападающих, вдобавок от контрактов Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа остается по пять месяцев.



"Канониры" не смогли обзавестись новым нападающим в январе и теперь могут обратить свое внимание на рынок свободных агентов, доступных вне сроков трансферного окна.



В данный момент Зе Луиш как раз находится без клуба, расторгнув свой контракт с "Локомотивом" в прошлом месяце по обоюдному согласию сторон.



31-летний бомбардир из Кабо-Верде забил 102 гола в своих 292 матчах за карьеру, а в 2020 году едва не перешел в "Тоттенхэм".



Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, в данный момент Зе Луиш ведет переговоры с рядом клубов из Турции, а также ждет ответа "Арсенала".