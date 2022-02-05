У Тухеля выявили коронавирус

У главного тренера "Челси" Томаса Тухеля был выявлен коронавирус в преддверии субботнего матча Кубка Англии против "Плимута".

Тухель не только провел заключительную тренировку "Челси" перед кубковым матчем, но и дал пресс-конференцию.



Однако в субботу Томас не приехал на "Стэмфорд Бридж", вместо этого оставшись дома на самоизоляции из-за того, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.



В своем официальном заявлении "синие" сообщают, что Тухель надеется воссоединиться с командой по ходу клубного Чемпионата Мира, но полуфинальный матч в Абу-Даби 9 февраля Томас, вероятно, пропустит.