Клопп намекнул, что Диас — страховка на случай ухода Салаха

Луис Диас и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп намекнул, что покупка Луиса Диаса является страховкой для клуба на случай ухода нападающего Мохамеда Салаха.

Как известно, от действующего контракта Салаха остается 17 месяцев, и "Ливерпулю" пока никак не удается склонить своего ведущего бомбардира к новой сделке.

Однако теперь "красные" могут чуть расслабиться, ведь они едва купили 25-летнего Диаса, тоже отличающегося завидной результативностью.

"Во-первых, ничего не случилось за исключением того, что мы купили очень хорошего игрока".

"У игроков могут быть свои планы на будущее, но клуб должен быть готов практически ко всем возможным сценариям, и именно этим мы постоянно занимаемся между матчами".

"Клуб не может всецело зависеть от отдельных людей, будь то я или игрок, и клуб должен быть готов ко всем сценариям. Мы чувствуем, что в данный момент у нас порядок с этим".

"Мы всегда ищем свежую кровь. Так было, когда мы приглашали Диогу (Жота), и в случае с Луисом то же самое", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Диас, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2022 15:00

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  1. redsam8214 05.02.2022 15:23 # redsam8214
    Когда уже настоящей обезьене глотку членом заткнут? Это же уже даже не весилит!

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  2. true-manc 05.02.2022 15:07 # true-manc
    тупые портовые заглотульки вместо удержания в команде своего единственного топа подписали какого-то португальского даунинга, а ведь столько кукареканий от скузни еще недавно было... и о гегемонии, и о династии, и о составе, который "невозможно усилить", а по факту наши портовые сучки понюхали королевскую попу несколько сезонов, да решили обратно отправиться на родное восьмое место в середину таблицы ахахахахахаха ору от ничтожности колбасного биомусора)))Пользователь получил предупреждение

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  3. electric 05.02.2022 15:03 # electric
    КНЯЗИ!!!

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