Клопп намекнул, что Диас — страховка на случай ухода Салаха
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп намекнул, что покупка Луиса Диаса является страховкой для клуба на случай ухода нападающего Мохамеда Салаха.
Как известно, от действующего контракта Салаха остается 17 месяцев, и "Ливерпулю" пока никак не удается склонить своего ведущего бомбардира к новой сделке.
Однако теперь "красные" могут чуть расслабиться, ведь они едва купили 25-летнего Диаса, тоже отличающегося завидной результативностью.
"Во-первых, ничего не случилось за исключением того, что мы купили очень хорошего игрока".
"У игроков могут быть свои планы на будущее, но клуб должен быть готов практически ко всем возможным сценариям, и именно этим мы постоянно занимаемся между матчами".
"Клуб не может всецело зависеть от отдельных людей, будь то я или игрок, и клуб должен быть готов ко всем сценариям. Мы чувствуем, что в данный момент у нас порядок с этим".
"Мы всегда ищем свежую кровь. Так было, когда мы приглашали Диогу (Жота), и в случае с Луисом то же самое", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
05.02.2022 15:00
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Когда уже настоящей обезьене глотку членом заткнут? Это же уже даже не весилит!
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тупые портовые заглотульки вместо удержания в команде своего единственного топа подписали какого-то португальского даунинга, а ведь столько кукареканий от скузни еще недавно было... и о гегемонии, и о династии, и о составе, который "невозможно усилить", а по факту наши портовые сучки понюхали королевскую попу несколько сезонов, да решили обратно отправиться на родное восьмое место в середину таблицы ахахахахахаха ору от ничтожности колбасного биомусора)))
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КНЯЗИ!!!
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