Гвардиола обсудит с Зинченко украино-российский конфликт
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал поговорить со своим защитником Александром Зинченко об украино-российском конфликте.
В последнее время отношения Украины и России резко обострились, и на родине Зинченко существуют реальные опасения, что их страна находится на пороге войны.
Гвардиола, известный своей поддержкой каталонских сепаратистов, понимает обеспокоенность своего подопечного и собирается объяснить украинцу, кто прав в этом геополитическом конфликте.
"Мы определенно встретимся и поговорим об этом. Пока этого не произошло, потому что мы только три-четыре дня вместе, и фокус бы на его восстановлении после травмы".
"Я практически уверен, что это случится. Каждый человек обеспокоен, когда что-нибудь случается в его стране. На дворе 21 век, а такого рода вещи случаются в различных уголках мира, и это так печально".
"Тебе сложно смириться с решением, которое принимают в политических интересах. К сожалению, что случилось, то случилось. Я поговорю с Алексом, и он будет осведомлен о ситуации лучше, чем я", — цитирует Гвардиолу ESPN.
05.02.2022 14:00
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Последние комментарии:
Гвардиола, известный своей поддержкой каталонских сепаратистов, понимает обеспокоенность своего подопечного и собирается объяснить украинцу, кто прав в этом геополитическом конфликте.
Звучит как краткое описание одной из серий сериала
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Что тут обсуждать? Фапловские политологи уже всё разжевали. Отправьте Гвардиоле стенограмму, а Зина и так наверное отписывается под фейком
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Чё бля?!
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Вот и тут и спорьте политологи диванные. Зелёный свет.
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