Гвардиола обсудит с Зинченко украино-российский конфликт

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал поговорить со своим защитником Александром Зинченко об украино-российском конфликте.

В последнее время отношения Украины и России резко обострились, и на родине Зинченко существуют реальные опасения, что их страна находится на пороге войны.



Гвардиола, известный своей поддержкой каталонских сепаратистов, понимает обеспокоенность своего подопечного и собирается объяснить украинцу, кто прав в этом геополитическом конфликте.



"Мы определенно встретимся и поговорим об этом. Пока этого не произошло, потому что мы только три-четыре дня вместе, и фокус бы на его восстановлении после травмы".



"Я практически уверен, что это случится. Каждый человек обеспокоен, когда что-нибудь случается в его стране. На дворе 21 век, а такого рода вещи случаются в различных уголках мира, и это так печально".



"Тебе сложно смириться с решением, которое принимают в политических интересах. К сожалению, что случилось, то случилось. Я поговорю с Алексом, и он будет осведомлен о ситуации лучше, чем я", — цитирует Гвардиолу ESPN.