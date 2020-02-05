Гвардиола обсудит с Зинченко украино-российский конфликт

Хосеп Гвардиола и Александр Зинченко Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал поговорить со своим защитником Александром Зинченко об украино-российском конфликте.

В последнее время отношения Украины и России резко обострились, и на родине Зинченко существуют реальные опасения, что их страна находится на пороге войны.

Гвардиола, известный своей поддержкой каталонских сепаратистов, понимает обеспокоенность своего подопечного и собирается объяснить украинцу, кто прав в этом геополитическом конфликте.

"Мы определенно встретимся и поговорим об этом. Пока этого не произошло, потому что мы только три-четыре дня вместе, и фокус бы на его восстановлении после травмы".

"Я практически уверен, что это случится. Каждый человек обеспокоен, когда что-нибудь случается в его стране. На дворе 21 век, а такого рода вещи случаются в различных уголках мира, и это так печально".

"Тебе сложно смириться с решением, которое принимают в политических интересах. К сожалению, что случилось, то случилось. Я поговорю с Алексом, и он будет осведомлен о ситуации лучше, чем я", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Зинченко, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 05.02.2022 14:16 # liverfun
    Гвардиола, известный своей поддержкой каталонских сепаратистов, понимает обеспокоенность своего подопечного и собирается объяснить украинцу, кто прав в этом геополитическом конфликте.

    Звучит как краткое описание одной из серий сериала

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  2. skydreams 05.02.2022 14:11 # skydreams
    Что тут обсуждать? Фапловские политологи уже всё разжевали. Отправьте Гвардиоле стенограмму, а Зина и так наверное отписывается под фейком

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  3. sausage 05.02.2022 14:07 # sausage
    Чё бля?!

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  4. vagifspurs 05.02.2022 14:06 # vagifspurs
    Вот и тут и спорьте политологи диванные. Зелёный свет.

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