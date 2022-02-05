Рангник: "Я бы хотел, чтобы Лингард был в заявке"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заверил, что вингер Джесси Лингард пропустил матч Кубка Англии против "Мидлсбро" не по его инициативе.

Напомним, Рангник нарвался на возмущенную реакцию своего подопечного, когда заявил, что Джесси попросил у него и клуба "пру выходных, чтобы проветрить голову".



Однако после вылета из Кубка Англии Ральф не согласился с оценкой Лингарда и заверил, что предпочел бы задействовать 29-летнего игрока.



"Если говорить о Джесси, то я поделился с вами своей информацией. Я поделился тем, что мне известно. Конечно, я бы хотел, чтобы Джесси был в заявке".



"У нас в запасе было на одного игрока меньше, нежели разрешено. Зачем я бы стал давать ему четыре-пять дней выходных?"



"Я был бы счастлив, если бы мог рассчитывать на него. Но этого не случилось, и нет смысла говорить об отсутствующих игроках", — цитирует Рангника The Independent.