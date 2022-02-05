"Челси" первым в Премьер-Лиге опробует систему по автоматическому определению офсайдов

"Челси" станет первой командой Премьер-Лиги, которая опробует на себе систему по автоматическому определению офсайдов.

Сыграв с "Плимутом" в Кубке Англии в субботу, затем "Челси" отправится в Абу-Даби, где выступит на клубном Чемпионате Мира.



Мини-турнир ФИФА станет площадкой для финальной стадии испытаний системы по автоматическому определению офсайдов, которая обещает стать полезным дополнением к VAR.



Арбитрам VAR больше не придется вручную чертить линии — с помощью специальных камер и искусственного интеллекта офсайд будет определяться автоматически, однако последнее слово все равно будет за человеком.



Как сообщает ESPN, новая система работает благодаря 12 камерам, подвешенным под крышей стадиона, анализируя 29 элементов данных 50 раз в секунду.



Если офсайд будет зафиксирован, то рефери практически сразу получит оповещение, а игрокам, тренерам и зрителям будет незамедлительно представлена трехмерная визуализация.



Ожидается, что эта система будет внедрена в Премьер-Лиге и других ведущих национальных чемпионатах, начиная с сезона 2023/24.