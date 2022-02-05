"Эвертон" перехватил Алли у турецкого клуба

Президент "Адана Демирспор" Мурат Саджак заявил, что полузащитник Деле Алли должен был присоединиться к его клубу.

В заключительный день зимнего трансферного окна Алли перешел из "Тоттенхэма" в "Эвертон" по сделке, стоимость которой может достичь 40 миллионов фунтов.



По словам Саджака, ключом к переходу Алли к "ирискам" стал Фрэнк Лэмпард, иначе Деле отправился бы выступать в Турцию.



"Мы договорились с "Тоттенхэмом" по Деле Алли. Он должен был перейти к нам в аренду. Даже его старший брат приезжал в Турцию. Трансфер был почти оформлен".



"Но практически сразу после этого Фрэнк Лэмпард стал новым тренером "Эвертона", и трансфер не состоялся", — цитирует Санджака Goal.