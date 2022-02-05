"Эвертон" перехватил Алли у турецкого клуба
Президент "Адана Демирспор" Мурат Саджак заявил, что полузащитник Деле Алли должен был присоединиться к его клубу.
В заключительный день зимнего трансферного окна Алли перешел из "Тоттенхэма" в "Эвертон" по сделке, стоимость которой может достичь 40 миллионов фунтов.
По словам Саджака, ключом к переходу Алли к "ирискам" стал Фрэнк Лэмпард, иначе Деле отправился бы выступать в Турцию.
"Мы договорились с "Тоттенхэмом" по Деле Алли. Он должен был перейти к нам в аренду. Даже его старший брат приезжал в Турцию. Трансфер был почти оформлен".
"Но практически сразу после этого Фрэнк Лэмпард стал новым тренером "Эвертона", и трансфер не состоялся", — цитирует Санджака Goal.
05.02.2022 10:00
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Че он такой урод то стал
Был же ровный пацан
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