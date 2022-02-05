МЮ избрал приглашение полузащитника своим приоритетом на лето

"Манчестер Юнайтед" сделал укрепление позиции центрального полузащитника своим приоритетом на грядущее лето.

"Юнайтед" воздержался от приобретений в январе, поскольку никто из долгосрочных трансферных целей клуба не был доступен, однако ESPN сообщает, что "красные дьяволы" уже начали подготовку к следующему окну.



Несмотря на истекающий контракт Эдинсона Кавани и слухи насчет возможного ухода Криштиану Роналду, вовсе не нападение, а полузащита рассматривается клубом как наиболее проблемная зона.



В данный момент "Юнайтед" занят формированием своего шорт-листа, куда вошли Деклан Райс из "Вест Хэма", Калвин Филлипс из "Лидса" и Амаду Айдара из "РБ Лейпциг".



По информации издания, "Вест Хэм" уже дал понять заинтересованны клубам, включая также "Манчестер Сити" и "Челси", что Райс будет стоить свыше 100 миллионов фунтов.



Ожидается, что в шорт-листе "Юнайтед" будет около 10 полузащитников, из которых "дьяволы" затем выберут несколько наиболее подходящих вариантов.