Клаттенбург объяснил, почему гол "Мидлсбро" был засчитан правильно

Экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург объяснил, почему гол "Мидлсбро" в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" был засчитан правильно.

В пятницу вечером "Мидлсбро" одержал сенсационную победу на "Олд Траффорд", взяв верх в серии пенальти.



Самый спорный момент матча случился на 64-й минуте, когда "речники" забили ответный гол. Отдававший результативную передачу Данкан Уотмор явно коснулся мяча рукой, однако Клаттенбург напоминает, что с недавних пор это не является фолом.



"Гол "Мидлсбро" остался в силе из-за принятых прошлым летом изменений в правилах насчет игры рукой".



"Данкан Уотмор действительно коснулся мяча рукой перед тем, как найти пасом Мэтта Крукса, который забил. Но измененные правила гласят, что гол будет отменен, только если сам забивший коснется мяча рукой — а не игрок, отдававший передачу".



"Рефери Энтони Тэйлора мог бы дать свисток, если бы посчитал, что это была умышленная игра рукой со стороны игрока "Боро". Он так не подумал, потому что мяч скользнул по руке Уотмора из-за того, что он не смог его укротить, и я согласен с этим вердиктом".



"Это было случайно, поэтому решение засчитать гол было правильным", — сообщил Клаттенбург Daily Mail.