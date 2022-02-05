FA предъявила обвинния Ярмоленко

Андрей Ярмоленко FA предъявила обвинения Андрею Ярмоленко касательно участия вингера "Вест Хэма" в рекламе букмекерской конторы.

Правила Ассоциации запрещают выступающим в Англии футболистам не только делать ставки, но также рекламировать или продвигать букмекерские конторы.

Как раз это правило Ярмоленко и нарушил, разрешив позволив свой образ в рекламе одного из букмекеров у себя на родине на Украине, сообщает BBC.

32-летнему Ярмоленко, который сыграл 20 матчей за "молотобойцев" в этом сезоне, было дано время до 18 февраля, чтобы объяснить свое поведение.


Метки FA, Вест Хэм, Ярмоленко

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. slava-man-utd 05.02.2022 08:03 # slava-man-utd
    Хохлы, что с них взять. Видимо под горилкой был в этот момент

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  2. qess 05.02.2022 07:50 # qess
    Тупой рагуль,скорее всего,даже и не понял чё до него доебались.

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