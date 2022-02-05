FA предъявила обвинния Ярмоленко

FA предъявила обвинения Андрею Ярмоленко касательно участия вингера "Вест Хэма" в рекламе букмекерской конторы.

Правила Ассоциации запрещают выступающим в Англии футболистам не только делать ставки, но также рекламировать или продвигать букмекерские конторы.



Как раз это правило Ярмоленко и нарушил, разрешив позволив свой образ в рекламе одного из букмекеров у себя на родине на Украине, сообщает BBC.



32-летнему Ярмоленко, который сыграл 20 матчей за "молотобойцев" в этом сезоне, было дано время до 18 февраля, чтобы объяснить свое поведение.