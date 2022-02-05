FA предъявила обвинния Ярмоленко
FA предъявила обвинения Андрею Ярмоленко касательно участия вингера "Вест Хэма" в рекламе букмекерской конторы.
Правила Ассоциации запрещают выступающим в Англии футболистам не только делать ставки, но также рекламировать или продвигать букмекерские конторы.
Как раз это правило Ярмоленко и нарушил, разрешив позволив свой образ в рекламе одного из букмекеров у себя на родине на Украине, сообщает BBC.
32-летнему Ярмоленко, который сыграл 20 матчей за "молотобойцев" в этом сезоне, было дано время до 18 февраля, чтобы объяснить свое поведение.
05.02.2022 07:00
Просмотров: 534
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хохлы, что с них взять. Видимо под горилкой был в этот момент
(ответить)
Тупой рагуль,скорее всего,даже и не понял чё до него доебались.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий