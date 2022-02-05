Рангник: "Гол "Мидлсбро" нельзя было засчитывать, но мы можем винить только себя"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник возмутился решением рефери Энтони Тэйлора засчитать гол "Мидлсбро", но признал, что "красные дьяволы" могут винить только себя в вылете из Кубка Англии.

Накануне вечером "Юнайтед" в серии пенальти уступил "Боро", основное время и экстра-таймы завершив вничью — 1:1.



По мнению Рангника, арбитры ошиблись, засчитав ответный гол "речников", потому что Данкан Уотмор, отдававший пас на поразившего ворота Мэтта Крукса, подыграл себе рукой. Однако еще больше Ральфа печалит реализация "дьяволами" моментов.



"Как это может быть случайная игра рукой, если он контролирует мяч в воздухе своей рукой? Было очевидно, что этот гол нельзя засчитывать, поэтому я остался очень удивлен, что его в итоге засчитали".



"Мы упустили слишком много моментов, особенно в первом тайме. Мы легко могли вести 3:0 после первых 45 минут. Во втором тайме мы тоже упустили ряд отличных возможностей, даже после их гола, который нельзя была засчитывать".



"Момент Бруну (Фернандеша) был практически как пенальти, поэтому мы должны винить себя за то, что упустили слишком много возможностей и остались без победы".



"А серия пенальти — это всегда вопрос везения. В итоге мы проиграли матч, и мы невероятно расстроены", — цитирует Рангника Sky Sprots.