"Мидлсбро" выбил "Юнайтед" из Кубка Англии
"Манчестер Юнайтед" вылетел из Кубка Англии, уступил представляющему Чемпионшип "Мидлсбро" в серии послематчевых пенальти.
"Красные дьяволы" на правах хозяев и просто более классной команды принялись диктовать игру и едва не открыли счет уже на второй минуте, когда Криштиану Роналду, пытаясь перебросить мяч через голкипера, попал в перекладину.
Вскоре Роналду, самый заметный игрок начальной стадии матча, пробивал в падении через себя, однако мяч полетел прямо в голкипера гостей.
Давление хозяев увенчалось назначением пенальти в ворота их соперника на 19-й минуте. Поль Погба нарвался на фол в штрафной, однако Роналду, исполняя 11-метровый, пробил со внешней стороны от штанги.
"Юнайтед" не стал унывать, продолжив оказывать давление, и в конце концов счет был открыт. На 25-й минуте Бруну Фернандеш выполнил заброс из центрального круга на Джейдона Санчо, который вошел в штрафную по левому краю и нанес удар низом из под защитника в дальний угол ворот — 1:0.
"Дьяволы" доминировали в остатке тайма, создав несколько хороших моментов, однако развить свое преимущество не смогли. Маркус Рэшфорд забил дальним ударом, но взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.
Хозяева неплохо начали и второй тайм, а Рэшфорд отметился промахом из убойной позиции. Но затем "Мидлсбро" резко прибавил.
И если на 57-й минуте Дин Хендерсон выручил свою команду, вытащив мяч из ближнего угла, то спустя семь минут гости все-таки забили. Мэтт Крукс практически занес снаряд в ворота после заброса партнера к дальней штанге — 1:1. Подозрения на игру рукой не подтвердила система VAR.
Ничейный счет не устраивал "Юнайтед", однако дожать вновь сосредоточившегося на обороне соперника никак не удавалось. На 72-й минуте Фернандеш имел прекрасный момент, но лишь попал в штангу.
"Дьяволы" не смогли избежать экстра-таймов — дополнительные 30 минут получились довольно нервными, поскольку цена ошибки была велика.
"Речники" продержались до серии пенальти, а там все пробивающие игроки были безошибочны — пока Энтони Эланга не запустил мяч выше ворот.
"Юнайтед" имел достаточно моментов за 120 минут, чтобы не доводить дело до футбольной лотереи. Однако "дьяволы" оставили надежду своему сопернику, и тот зацепился за эту соломинку.
"Манчестер Юнайтед" — "Мидлсбро" — 1:1 (1:0) после экстра-таймов, победа "Мидлсбро" в серии пенальти — 8:7
Серия пенальти: Макнэйр (гол) — Мата (гол), Пайеро (гол) — Магуайр (гол), Хаусон (гол) — Фред (гол), Таверньер (гол) — Роналду (гол), Бамба (гол) — Фернандеш (гол), Уотмор (гол) — Мактоминей (гол), Фрай (гол) — Далот (гол), Пельтье (гол) — Эланга (мимо).
Голы: Санчо 25 — Крукс 64.
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Далот, Магуайр, Варан (Джонс 90), Шоу, Мактоминей, Погба (Фред 82), Фернандеш, Санчо (Мата 100), Роналду, Рэшфорд (Эланга 82).
"Мидлсбро": Ламли, Макнэйр, Дейкстил, Фрай, Джонс (Бамба 118), Таверньер, Крукс (Пайеро 79), Хаусон, Тэйлор (Пельтье 90), Шпорар (Коннолли 90), Балоган (Уотмор 62).
Предупреждения: Погба, Фред — Таверньер.
THEY'VE DONE IT @Boro have knocked out @ManUtd after a tense penalty-shootout! #EmiratesFACup pic.twitter.com/tBi61134fh— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2022
05.02.2022 01:55
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Последние комментарии:
Это какой-то позор (с)
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Смешно да. Ну пох, лч выиграют
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Так вам и надо лохи! Посмотрите на уёбка Фреда и вам станет ясно что из себя представляет нынешний Манчестер Юнайтед!
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Ничего странного, выбили очередного середняка.
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Все вопросы к генералу Рангнику
Какого хуя Рон пеналист а не Бруну??
Какого хуя Рон играет все 199 минут блеать??
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Сральник чётко ведёт команду.
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Рангник сливает ненужные кубки, чтобы схватиться с Артетой за шестое место.
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У Ламли 0 отраженных пенальти за всю карьеру, но это не помешало ему победить МЮ в сериях пенальти
Журавель бесил со своим Ломли, 0 подготовки к матчам.
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05.02.2022 01:38 # удалить
bezviz
ну тут мю пройдет, инфа 100, хендерсон топово пенки отбивает
Источник: http://fapl.ru/posts/91199/?c=1#c7495917
АХАХАХАХ ПРОКЛЯТИЕ БЕЗВИЗА СРАБОТАЛО))))))
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Такого позорного результата и игры не ожидал, но это Мачестер Юнайтед ебаный блеать нахуй, и кубок давай досвиданья.
У Боро были тут раньше болелы на шипе, сейчас такой движняк, с победой хуле.
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С победой!
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cука я ждал удар от тупого уе6ка фила джонса 6лять не дождались)))
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