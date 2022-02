"Мидлсбро" выбил "Юнайтед" из Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" вылетел из Кубка Англии, уступил представляющему Чемпионшип "Мидлсбро" в серии послематчевых пенальти.

"Красные дьяволы" на правах хозяев и просто более классной команды принялись диктовать игру и едва не открыли счет уже на второй минуте, когда Криштиану Роналду, пытаясь перебросить мяч через голкипера, попал в перекладину.



Вскоре Роналду, самый заметный игрок начальной стадии матча, пробивал в падении через себя, однако мяч полетел прямо в голкипера гостей.



Давление хозяев увенчалось назначением пенальти в ворота их соперника на 19-й минуте. Поль Погба нарвался на фол в штрафной, однако Роналду, исполняя 11-метровый, пробил со внешней стороны от штанги.



"Юнайтед" не стал унывать, продолжив оказывать давление, и в конце концов счет был открыт. На 25-й минуте Бруну Фернандеш выполнил заброс из центрального круга на Джейдона Санчо, который вошел в штрафную по левому краю и нанес удар низом из под защитника в дальний угол ворот — 1:0.



"Дьяволы" доминировали в остатке тайма, создав несколько хороших моментов, однако развить свое преимущество не смогли. Маркус Рэшфорд забил дальним ударом, но взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.



Хозяева неплохо начали и второй тайм, а Рэшфорд отметился промахом из убойной позиции. Но затем "Мидлсбро" резко прибавил.



И если на 57-й минуте Дин Хендерсон выручил свою команду, вытащив мяч из ближнего угла, то спустя семь минут гости все-таки забили. Мэтт Крукс практически занес снаряд в ворота после заброса партнера к дальней штанге — 1:1. Подозрения на игру рукой не подтвердила система VAR.



Ничейный счет не устраивал "Юнайтед", однако дожать вновь сосредоточившегося на обороне соперника никак не удавалось. На 72-й минуте Фернандеш имел прекрасный момент, но лишь попал в штангу.



"Дьяволы" не смогли избежать экстра-таймов — дополнительные 30 минут получились довольно нервными, поскольку цена ошибки была велика.



"Речники" продержались до серии пенальти, а там все пробивающие игроки были безошибочны — пока Энтони Эланга не запустил мяч выше ворот.



"Юнайтед" имел достаточно моментов за 120 минут, чтобы не доводить дело до футбольной лотереи. Однако "дьяволы" оставили надежду своему сопернику, и тот зацепился за эту соломинку.



"Манчестер Юнайтед" — "Мидлсбро" — 1:1 (1:0) после экстра-таймов, победа "Мидлсбро" в серии пенальти — 8:7



Серия пенальти: Макнэйр (гол) — Мата (гол), Пайеро (гол) — Магуайр (гол), Хаусон (гол) — Фред (гол), Таверньер (гол) — Роналду (гол), Бамба (гол) — Фернандеш (гол), Уотмор (гол) — Мактоминей (гол), Фрай (гол) — Далот (гол), Пельтье (гол) — Эланга (мимо).



Голы: Санчо 25 — Крукс 64.



"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Далот, Магуайр, Варан (Джонс 90), Шоу, Мактоминей, Погба (Фред 82), Фернандеш, Санчо (Мата 100), Роналду, Рэшфорд (Эланга 82).



"Мидлсбро": Ламли, Макнэйр, Дейкстил, Фрай, Джонс (Бамба 118), Таверньер, Крукс (Пайеро 79), Хаусон, Тэйлор (Пельтье 90), Шпорар (Коннолли 90), Балоган (Уотмор 62).



Предупреждения: Погба, Фред — Таверньер.





