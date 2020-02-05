Кин подтвердил, что прошел собеседование в "Сандерленде"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин подтвердил, что он прошел собеседование на должность главного тренера "Сандерленда".

На текущей неделе появились слухи, что ныне обитающий в Лиге Один "Сандерленд" задумывается о возвращении Кина, который возглавлял "черных котов" с 2006 по 2008 год и выводил их в Премьер-Лигу.



По информации Daily Mail, Кин не только является фаворитом на вакантную роль, но и в пятницу уже прошел собеседование. Рой этого отрицать не стал.



"Я уже говорил, что хотел бы снова тренировать. Однако клуб должен хотеть тебя, ты должен хотеть эту работу, а контракт должен быть правильным. Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие дни", — сообщил Кин в эфире ITV.