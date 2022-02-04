Гвардиола доволен покупкой Альвареса

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал покупку своим клубом нападающего "Ривер Плейт" Хулиана Альвареса.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Сити" приобрел Альвареса за 17 миллионов фунтов, позволив Хулиану задержаться в "Ривер Плейт" до июля.



Гвардиола считает Альвареса покупкой на будущее и обещает принять решение насчет Хулиана в межсезонье — возможно, 22-летний аргентинец продлит свое пребывание в "Ривер Плейт" до конца календарного года.



"Манчестер Сити" заботится не только о настоящем, но также о будущем. Он тот игрок, который мог бы быть с нами уже сейчас, но у нас достаточно игроков на его позиции".



"Мне не нравится, когда у меня слишком много игроков Лучшим решением для него было остаться в "Ривер Плейт", где он добился невероятного прогресса за последние годы у Марсело Гальярдо".



"В межсезонье он приедет сюда, а затем мы решим. Вы и сами знаете, что каждый сезон составы команд меняются".



"Мы очень довольны, что заполучили этого талантливого молодого игрока на предстоящие годы", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.