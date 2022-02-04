Конте обвинил своих предшественников в трансферных ошибках

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что в январе "шпорам" пришлось расплачиваться за ошибки его предшественников.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Тоттенхэм" в основном был занят избавлением от балласта, отправив Танги Ндомбеле, Брайана Хиля, Джовани Ло Чельсо в аренду и продав Деле Алли в "Эвертон".



Конте не считает эту ситуацию нормальной. По словам Атонио, "Тоттенхэм" исправлял свои трансферные промахи прошлых лет.



"Игрокам, которые ушли в аренду, требовалось играть больше матчей. Думаю, это было правильно для обеих сторон — для клуба и для самих игроков, потому что им нужно играть".



"Было странно отправить трех игроков в аренду и одного продать. Это означает, что в прошлом, возможно, были допущены кое-какие ошибки".



"Обычно ты покупаешь игроков для улучшения состава, но когда ты уже несколько окон отправляешь в аренду игроков, которые были куплены два-три года назад, это говорит о том, что в прошлом нечто было неправильно".



"До моего прихода в "Тоттенхэм" эти игроки казались важными. Ндомбеле сыграл много матчей, как и Ло Чельсо с Хилем".



"Только оказавшись внутри, ты можешь понять, как будет лучше всего для клуба, игроков. Потерять четырех игроков в январе — это не есть нормально. Это было совместное решение клуба и игроков, но это говорит о том, что в прошлом нечто было неправильно".



"Обычно ты пытаешься приглашать игроков, а не избавляться от них после одного-двух лет. Учитывая это, мы должны быть внимательнее при выборе игроков на трансферном рынке в будущем", — цитирует Конте Sky Sports.