Крайний защитник "Челси" Рис Джеймс пропустит клубный Чемпионат Мира по состоянию здоровья.

Напомним, 22-летний Джеймс отсутствует с 29 декабря, когда в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" (1:1) он получил травму задней поверхности бедра. Возвращение Риса ожидалось после зимних каникул.



Однако в преддверии субботнего матча Кубка Англии против "Плимута" главный тренер "Челси" Томас Тухель поведал, что Джеймс пока не готов вернуться.



"Рис пока не тренируется с командой, поэтому он недоступен на этот уикенд. И он не поедет с нами в Абу-Даби, поскольку не вернулся в общую группу".



"Я слишком давно тренирую, чтобы испытывать большие эмоции по поводу травм. Я не впадаю в эйфорию, когда игрок возвращаешься раньше срока. Я знаю, что иногда восстановление может затянуться, а Рис перенес тяжелую травму".



"Нам сразу было понятно, что это тяжелая травма и что нам нужно быть терпеливыми. Это задняя поверхность бедра, что всегда непросто, а он тот игрок, для которого физическая готовность имеет большое значение".



"К сожалению, затем он подхватил грипп, и это отбросило его назад. Конечно, мы бы хотели, чтобы он вернулся завтра, однако мы должны быть терпеливы", — цитирует Тухеля The Independent.