Джеймс пропустит клубный Чемпионат Мира

Рис Джеймс Крайний защитник "Челси" Рис Джеймс пропустит клубный Чемпионат Мира по состоянию здоровья.

Напомним, 22-летний Джеймс отсутствует с 29 декабря, когда в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" (1:1) он получил травму задней поверхности бедра. Возвращение Риса ожидалось после зимних каникул.

Однако в преддверии субботнего матча Кубка Англии против "Плимута" главный тренер "Челси" Томас Тухель поведал, что Джеймс пока не готов вернуться.

"Рис пока не тренируется с командой, поэтому он недоступен на этот уикенд. И он не поедет с нами в Абу-Даби, поскольку не вернулся в общую группу".

"Я слишком давно тренирую, чтобы испытывать большие эмоции по поводу травм. Я не впадаю в эйфорию, когда игрок возвращаешься раньше срока. Я знаю, что иногда восстановление может затянуться, а Рис перенес тяжелую травму".

"Нам сразу было понятно, что это тяжелая травма и что нам нужно быть терпеливыми. Это задняя поверхность бедра, что всегда непросто, а он тот игрок, для которого физическая готовность имеет большое значение".

"К сожалению, затем он подхватил грипп, и это отбросило его назад. Конечно, мы бы хотели, чтобы он вернулся завтра, однако мы должны быть терпеливы", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2022 19:00

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  1. bezviz 04.02.2022 20:28 # bezviz
    черная полоса длиною весь сезон продолжается

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  2. chelsea88 04.02.2022 20:24 # chelsea88
    Представляю как гейгуннеры завидуют синим. Челси участвует в КЧМ, а никчемный вулвич даже в ссаный лк попасть не может.

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  3. alexomck 04.02.2022 19:55 # alexomck
    пенсы с фапла сглазили уголька

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