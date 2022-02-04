Де Хеа и Лаже — лучшие в Премьер-Лиге в январе

Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" и Бруну Лаже из "Вулверхэмптона" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам января.

В четырех матчах Премьер-Лиги за прошлый месяц Де Хеа совершил 22 сейва, в том числе сохранив свои ворота на замке против "Вест Хэма" — победа 1:0 над прямым конкурентом позволила "Юнайтед" подняться в топ-4.



Таким образом, Давид становится первым голкипером, признанным Игроком Месяца, со времен Фрэйзера Форстера из "Саутгемптона" в феврале 2016.



Стоит также отметить, что 31-летний испанец является безусловным лидером этого сезона Премьер-Лиги по количеству сейвов — 84. Это на 13 больше, чем у ближайшего преследователя в лице Илана Мелье из "Лидса".



Конкурентами Де Хеа, впервые получившего эту награду, выступали Джаррод Боуэн, Кевин Де Брюйне, Джек Харрисон, Жоау Моутиньо и Джеймс Уорд-Проуз.



А Тренером Месяца стал Лаже, под руководством которого "волки" набрали девять очков из девяти возможных в январе, победив "Манчестер Юнайтед" (0:1), "Саутгемптон" (3:1) и "Брентфорд" (1:2).



Помимо 45-летнего португальца, проводящего свой дебютный английский сезон, на эту награду в январе также претендовали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Дин Смит из "Норвича".