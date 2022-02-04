Де Хеа и Лаже — лучшие в Премьер-Лиге в январе

Давид Де Хеа Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" и Бруну Лаже из "Вулверхэмптона" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам января.

В четырех матчах Премьер-Лиги за прошлый месяц Де Хеа совершил 22 сейва, в том числе сохранив свои ворота на замке против "Вест Хэма" — победа 1:0 над прямым конкурентом позволила "Юнайтед" подняться в топ-4.

Таким образом, Давид становится первым голкипером, признанным Игроком Месяца, со времен Фрэйзера Форстера из "Саутгемптона" в феврале 2016.

Стоит также отметить, что 31-летний испанец является безусловным лидером этого сезона Премьер-Лиги по количеству сейвов — 84. Это на 13 больше, чем у ближайшего преследователя в лице Илана Мелье из "Лидса".

Конкурентами Де Хеа, впервые получившего эту награду, выступали Джаррод Боуэн, Кевин Де Брюйне, Джек Харрисон, Жоау Моутиньо и Джеймс Уорд-Проуз.

А Тренером Месяца стал Лаже, под руководством которого "волки" набрали девять очков из девяти возможных в январе, победив "Манчестер Юнайтед" (0:1), "Саутгемптон" (3:1) и "Брентфорд" (1:2).

Помимо 45-летнего португальца, проводящего свой дебютный английский сезон, на эту награду в январе также претендовали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Дин Смит из "Норвича".


Метки Вулверхэмптон, Де Хеа, Лаже, Манчестер Юнайтед, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 550

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Последние комментарии:




  1. gameboy 04.02.2022 18:49 # gameboy
    Завтра сходка Английского комьюнити в Москве, приходите

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  2. mancunia-planet 04.02.2022 18:47 # mancunia-planet
    Давид это лучик радости в этой тьме под названием игра Манчестер Юнайтед, единственный к кому вообще ноль претензий. Посмотрим чё сегодня замутят против Боро в кубке.

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  3. gameboy 04.02.2022 18:39 # gameboy
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    Сегодня вход свободный

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  4. alexomck 04.02.2022 18:35 # alexomck
    пасаны, если бы вы родились в Бразилии, но в сборную России вас играть не позвали, за какую страну выступать стали?

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  5. lexa-arsenal 04.02.2022 18:22 # lexa-arsenal
    в том числе сохранив свои ворота на замке против "Вест Хэма" — победа 1:0 над прямым конкурентом позволила "Юнайтед" подняться в топ-4.

    Источник: http://fapl.ru/posts/91199/?c=1

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  6. alexomck 04.02.2022 18:15 # alexomck
    странный выбор, Геррард с Коутинхо больше заслужили

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  7. mufc1994 04.02.2022 18:12 # mufc1994
    Приятно, что китайский лидер и народ так особенно тепло встречают наших спортсменов и президента. Это большой и сильный блок против обоссаного НАТО)

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  8. suddenly 04.02.2022 18:07 # suddenly
    Убрать Де Хеа из МЮ и где будет команда? Сколько лет уже тащит их.

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  9. gameboy 04.02.2022 18:02 # gameboy
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  10. slash-lfc 04.02.2022 18:01 # slash-lfc
    Неправда. КОРОЛЬ ХОСЕП и Филечка Фоден были лучшими

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  11. mufc1994 04.02.2022 18:01 # mufc1994
    Лол какие то Алисы и Членди, норм Де Хеа обоссал всех))

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