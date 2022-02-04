Де Хеа и Лаже — лучшие в Премьер-Лиге в январе
Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" и Бруну Лаже из "Вулверхэмптона" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам января.
В четырех матчах Премьер-Лиги за прошлый месяц Де Хеа совершил 22 сейва, в том числе сохранив свои ворота на замке против "Вест Хэма" — победа 1:0 над прямым конкурентом позволила "Юнайтед" подняться в топ-4.
Таким образом, Давид становится первым голкипером, признанным Игроком Месяца, со времен Фрэйзера Форстера из "Саутгемптона" в феврале 2016.
Стоит также отметить, что 31-летний испанец является безусловным лидером этого сезона Премьер-Лиги по количеству сейвов — 84. Это на 13 больше, чем у ближайшего преследователя в лице Илана Мелье из "Лидса".
Конкурентами Де Хеа, впервые получившего эту награду, выступали Джаррод Боуэн, Кевин Де Брюйне, Джек Харрисон, Жоау Моутиньо и Джеймс Уорд-Проуз.
А Тренером Месяца стал Лаже, под руководством которого "волки" набрали девять очков из девяти возможных в январе, победив "Манчестер Юнайтед" (0:1), "Саутгемптон" (3:1) и "Брентфорд" (1:2).
Помимо 45-летнего португальца, проводящего свой дебютный английский сезон, на эту награду в январе также претендовали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Дин Смит из "Норвича".
04.02.2022 18:00
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Последние комментарии:
Завтра сходка Английского комьюнити в Москве, приходите
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Давид это лучик радости в этой тьме под названием игра Манчестер Юнайтед, единственный к кому вообще ноль претензий. Посмотрим чё сегодня замутят против Боро в кубке.
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пасаны, если бы вы родились в Бразилии, но в сборную России вас играть не позвали, за какую страну выступать стали?
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в том числе сохранив свои ворота на замке против "Вест Хэма" — победа 1:0 над прямым конкурентом позволила "Юнайтед" подняться в топ-4.
Источник: http://fapl.ru/posts/91199/?c=1
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странный выбор, Геррард с Коутинхо больше заслужили
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Приятно, что китайский лидер и народ так особенно тепло встречают наших спортсменов и президента. Это большой и сильный блок против обоссаного НАТО)
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Убрать Де Хеа из МЮ и где будет команда? Сколько лет уже тащит их.
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@realfiddy
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Неправда. КОРОЛЬ ХОСЕП и Филечка Фоден были лучшими
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Лол какие то Алисы и Членди, норм Де Хеа обоссал всех))
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