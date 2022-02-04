Клопп: "Диас усилит "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое восхищение по поводу приобретения вингера Луиса Диаса из "Порту".

Именно "Ливерпуль" совершил самое дорогое приобретение в минувшее трансферное окно в Премьер-Лиге, купив Диаса по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов, включая бонусы.



Клопп просит дать Луису время, но не сомневается, что 25-летний колумбиец будет полезен "красным" и в настоящем, и в будущем.



"Мы купили его, потому что нам нравится практически все в нем. Я достаточно давно за ним следил — не только с наших двух матчей против "Порту" в Лиге Чемпионов. Он исключительный игрок, у него есть скорость, техника, характер, чтобы построить успешную карьеру. Все мы хотим, чтобы у него была такая карьера".



"В наши дни парни уже в 16-17 лет играют высочайшем уровне, поэтому он слегка является продуктом позднего созревания, но он исключительный продукт".



"Я очень рад, что мы смогли заполучить его. Мы можем помочь ему, а он может помочь нам. Его история — особенная, а мне нравятся игроки с особенным подтекстом. Теперь он стал одним из нас, и нам не терпится увидеть его здесь и приступить к совместной работе".



"Ему нужно время. Я его еще не видел, он пока не прибыл на тренировочную базу, поэтому его дебюта, возможно, придется слегка подождать".



"Однако мы в восторге от этого приобретения. Это очень хорошее приобретение, которое усилит нашу команду. В футболе ты должен думать об успехе в настоящем и будущем, и он может нам помочь с тем и другим", — цитирует Клоппа Sky Sports.