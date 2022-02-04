Харви Эллиотт готов сыграть против "Кардиффа"

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт готов принять участие в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Кардиффа" в воскресенье.

18-летний Эллиотт не играет с сентября, когда он сломал и вывихнул свою лодыжку в матче Премьер-Лиги против "Лидса".



Харви вернулся в строй со значительным опережением графика, и теперь главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу лишь нужно выбрать подходящий момент, чтобы выпустить юниора на пол.



"Вообще-то, мы должны благодарить Андреаса Шлюмбергера. Он у нас главный по реабилитации, и он был очень терпелив, но Харви оказался идеальным пациентом".



"Он делал практически все, что мы ему говорили, не задавая ни единого вопроса. Он хорошо себя чувствует. Сейчас он тренируется в общей группе, но давайте посмотрим".



"Мы должны посмотреть, как будет правильно для него. Будет ли правильно выпустить его в старте? Или на замену? Но он точно будет в заявке на матч против "Кардиффа", а там станет видно".



"Он выглядит совершенно нормально. Он очень быстр, несмотря на долгое отсутствие. Когда мы только увидели его на тренировочном поле, то сразу захотели взять в общую группу, но так нельзя".



"Он должен был двигаться шаг за шагом, но сейчас он близок к своей лучшей форме. Очень близок", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.