Клопп: "Мы по-прежнему заинтересованы в Карвалью"

Фабиу Карвалью Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб не отказывается от своих притязаний на атакующего полузащитника "Фулхэма" Фабиу Карвалью.

"Ливерпуль" вел переговоры с "Фулхэмом" насчет Карвалью до самого закрытия зимнего трансферного окна. "Красные" даже согласовали компенсацию в 8 миллионов фунтов, но не успели оформить сделку до наступления делайна.

В результате Фабиу остался с "дачниками" до окончания сезона, когда истекает его контракт, однако Клопп по-прежнему хочет заполучить 19-летнего игрока.

"Мы по-прежнему заинтересованы. Было бы безумием, будь оно иначе. До закрытия окна оставалось совсем мало времени, поэтому сделка не состоялась. Посмотрим, что случится в будущем", — цитирует Клоппа BBC.


Метки Карвалью, Клопп, Ливерпуль, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 04.02.2022 15:19 # chr1s8rown
    Некоторые за минуты до дедлайна оформляют трансфер

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  2. dean-winchester 04.02.2022 15:03 # dean-winchester
    целый месяц дается на трансферы. наxyя вообще тянуть до последнего, если хочешь купить игрока?

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