Клопп: "Мы по-прежнему заинтересованы в Карвалью"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб не отказывается от своих притязаний на атакующего полузащитника "Фулхэма" Фабиу Карвалью.

"Ливерпуль" вел переговоры с "Фулхэмом" насчет Карвалью до самого закрытия зимнего трансферного окна. "Красные" даже согласовали компенсацию в 8 миллионов фунтов, но не успели оформить сделку до наступления делайна.



В результате Фабиу остался с "дачниками" до окончания сезона, когда истекает его контракт, однако Клопп по-прежнему хочет заполучить 19-летнего игрока.



"Мы по-прежнему заинтересованы. Было бы безумием, будь оно иначе. До закрытия окна оставалось совсем мало времени, поэтому сделка не состоялась. Посмотрим, что случится в будущем", — цитирует Клоппа BBC.