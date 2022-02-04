Клопп: "Мы по-прежнему заинтересованы в Карвалью"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб не отказывается от своих притязаний на атакующего полузащитника "Фулхэма" Фабиу Карвалью.
"Ливерпуль" вел переговоры с "Фулхэмом" насчет Карвалью до самого закрытия зимнего трансферного окна. "Красные" даже согласовали компенсацию в 8 миллионов фунтов, но не успели оформить сделку до наступления делайна.
В результате Фабиу остался с "дачниками" до окончания сезона, когда истекает его контракт, однако Клопп по-прежнему хочет заполучить 19-летнего игрока.
"Мы по-прежнему заинтересованы. Было бы безумием, будь оно иначе. До закрытия окна оставалось совсем мало времени, поэтому сделка не состоялась. Посмотрим, что случится в будущем", — цитирует Клоппа BBC.
04.02.2022 15:00
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Некоторые за минуты до дедлайна оформляют трансфер
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целый месяц дается на трансферы. наxyя вообще тянуть до последнего, если хочешь купить игрока?
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