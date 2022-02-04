Бен Фостер собрался в Америку

Голкипер "Уотфорда" Бен Фостер рассказал, что планирует отправиться в США ради развития своего ютуб-канала.

В свои 38 лет Фостер продолжает выступать на уровне Премьер-Лиги, а также Бен ведет популярный ютуб-канал The Cycling GK.



И если игровая карьера Фостера близится к своему концу, то хобби только набирает обороты, и как раз хобби наводит Бена на мысли отправиться за океан.



"Я по-прежнему не уверен, как долго буду продолжать играть в футбол. Я несколько раз говорил, что хотел бы отправиться в Штаты и отыграть там год. Знаю, многие люди хотел бы увидеть меня с GoPro в воротах".



"Там люди гораздо более открыты к такого рода вещам. Они показывают, что происходит в раздевалках после матчей, и все такое. Поэтому там у тебя шире доступ. Думаю, людям бы понравилась моя идея отправиться играть в Штаты".



"Так много английских игроков уезжают за рубеж, в том числе в Америку, но я никогда не видел, чем они там занимаются. Они живут в Лос-Анджелесе? Они постоянно зависают в Голливуде? Каково это? Я бы хотел стать тем, кто покажет это", — сообщил Фостер BT Sport.



