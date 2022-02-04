Фердинанд: "Потерянный сезон для Лингарда"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал вингера "красных дьяволов" Джесси Лингарда за потерянный сезон.

Не сумев покинуть "Юнайтед" в январе, теперь Лингард рискует и вторую половину этого сезона провести на скамейке запасных.



По мнению Фердинанда, Джесси совершил ошибку прошлым летом, когда после успешной аренды в "Вест Хэме" решил попытать удачу в родном клубе.



"На его месте я не был бы счастлив. Это почти так, словно он впустую потратил целый год своей карьеры, целый сезон его карьеры оказался потерян".



"Он почти не играл матчи. Затем Джесси Лингард отправился в "Вест Хэм" и был там великолепен. Каждый за пределами топ-4 хотел его заполучить. После этого он вернулся в "Юнайтед", но все равно не играет".



"Я просто не понимаю, почему он изначально вернулся в "Юнайтед", почувствовав вкус регулярной игры в футбол", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.