Фердинанд: "Потерянный сезон для Лингарда"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал вингера "красных дьяволов" Джесси Лингарда за потерянный сезон.
Не сумев покинуть "Юнайтед" в январе, теперь Лингард рискует и вторую половину этого сезона провести на скамейке запасных.
По мнению Фердинанда, Джесси совершил ошибку прошлым летом, когда после успешной аренды в "Вест Хэме" решил попытать удачу в родном клубе.
"На его месте я не был бы счастлив. Это почти так, словно он впустую потратил целый год своей карьеры, целый сезон его карьеры оказался потерян".
"Он почти не играл матчи. Затем Джесси Лингард отправился в "Вест Хэм" и был там великолепен. Каждый за пределами топ-4 хотел его заполучить. После этого он вернулся в "Юнайтед", но все равно не играет".
"Я просто не понимаю, почему он изначально вернулся в "Юнайтед", почувствовав вкус регулярной игры в футбол", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
04.02.2022 13:00
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