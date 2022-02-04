Лэмпард рассказал, какой футбол хочет поставить "Эвертону"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард рассказал, какой футбол он собирается поставить своей новой команде.

На текущей неделе Лэмпард приступил к работе в "Эвертоне", получив в свое распоряжение команду, которая занимает только 16-е место в Премьер-Лиге и одержала одну победу в чемпионате с конца сентября.



Однако Фрэнк хочет улучшить не только результаты "ирисок", но и зрелищность их футбола.



"Я надеюсь поставить яркий стиль футбола. Есть кое-какие базовые вещи, которыми должна обладать команда "Эвертона", и я надеюсь их обеспечить".



"Когда я думаю об атмосфере на матчах "Эвертона", против которого сам играл, то вспоминаю команду, которая любит выполнять подачи с флангов, забирать подборы, наносить удары, комбинировать, действовать на скорости, бежать и высоко прессинговать. Это абсолютно укладывается и в мою философию", — цитирует Лэмпарда The Guardian.