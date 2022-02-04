Рангник объяснил, почему Ван де Бек мало играл
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил, почему полузащитник Донни Ван де Бек так мало играл у него.
Смена тренера в "Юнайтед" по ходу этого сезона почти никак не сказалась на игровой практике Ван де Бека, который так и остался глубоким резервистом.
Рангник объясняет это высокой конкуренцией на позиции Донни, но в то же время верит, что 24-летний голландец сможет проявить себя за время аренды в "Эвертоне".
"В конце концов это вопрос конкуренции. Как и Поля Погба, его я вижу в центре полузащиты, в качестве 6-го или 8-го номера, но там у нас есть немало других хороших игроков, и поэтому он не получал большого количества игровых минут".
"Это не означает, что он недостаточно хорош для Премьер-Лиги или "Манчестер Юнайтед". Я практически уверен, что он будет получать игровое время в "Эвертоне" и покажет, каким классным игроком может быть".
"Он великолепный человек, и за последние 9-10 недель я всецело убедился, что он великолепный командный игрок, и я желаю ему всего наилучшего. Я поговорил с ним и пожелал ему удачи в предстоящие месяцы в "Эвертоне", — цитирует Рангника The Independent.
04.02.2022 11:00
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немало других это кто? калич Матич и даун Фред? так Донни тем более заслужил хотя бы треть игровых минут этих двух додиков.
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