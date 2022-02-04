"Ливерпуль" и "Сити" следят за Сака
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к вингеру "Арсенала" и сборной Англии Букайо Сака.
В свои 20 лет Сака является одним из ключевых игроков "Арсенала", забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги.
Грядущее лето может стать поворотным моментом в карьере Сака, потому что контракт Букайо истекает в 2023 году, и "канониры" не захотят рисковать потерей такого игрока безо всякой компенсации.
По информации ESPN, за ситуацией вокруг Сака внимательно наблюдают "Ливерпуль" и "Сити". Оба гранда Премьер-Лиги будут готовы выдвинуть свои предложения, если "Арсенал" не попадет в Лигу Чемпионов.
04.02.2022 10:00
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Последние комментарии:
Тогда пизда Арсеналу пришла если уйдет Сака, так как за ним сразу и Смит Роу свалить, и все Аля Арсенал в чемпионшип
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я хочу Саку, братишки
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