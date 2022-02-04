"Ливерпуль" и "Сити" следят за Сака

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к вингеру "Арсенала" и сборной Англии Букайо Сака.

В свои 20 лет Сака является одним из ключевых игроков "Арсенала", забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги.



Грядущее лето может стать поворотным моментом в карьере Сака, потому что контракт Букайо истекает в 2023 году, и "канониры" не захотят рисковать потерей такого игрока безо всякой компенсации.



По информации ESPN, за ситуацией вокруг Сака внимательно наблюдают "Ливерпуль" и "Сити". Оба гранда Премьер-Лиги будут готовы выдвинуть свои предложения, если "Арсенал" не попадет в Лигу Чемпионов.