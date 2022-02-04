"Ливерпуль" и "Сити" следят за Сака

Букайо Сака "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к вингеру "Арсенала" и сборной Англии Букайо Сака.

В свои 20 лет Сака является одним из ключевых игроков "Арсенала", забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги.

Грядущее лето может стать поворотным моментом в карьере Сака, потому что контракт Букайо истекает в 2023 году, и "канониры" не захотят рисковать потерей такого игрока безо всякой компенсации.

По информации ESPN, за ситуацией вокруг Сака внимательно наблюдают "Ливерпуль" и "Сити". Оба гранда Премьер-Лиги будут готовы выдвинуть свои предложения, если "Арсенал" не попадет в Лигу Чемпионов.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Сака

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2022 10:00

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  1. dautov 04.02.2022 10:21 # dautov
    Тогда пизда Арсеналу пришла если уйдет Сака, так как за ним сразу и Смит Роу свалить, и все Аля Арсенал в чемпионшип

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  2. true-manc 04.02.2022 10:13 # true-manc
    я хочу Саку, братишки

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