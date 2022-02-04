Роналду может покинуть "Юнайтед" в конце сезона

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду допускает свой уход из клуба по окончании сезона.

Когда прошлым летом Роналду вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса", то заключил контракт на два года с опцией продления на третий, однако ESPN утверждает, что второй период Криштиану на "Олд Траффорд" может ограничиться одним сезоном.



По информации издания, будущее Роналду зависит от того, кто станет следующим главным тренером "красных дьяволов", причем не исключено, что это новый наставник откажется от Криштиану, а не Криштиану откажется работать с новым наставником.



Как бы то ни было, Роналду едва ли перейдет в другой европейский клуб. Ближний Восток, МЛС или возвращение на родину в Португалию видятся наиболее вероятными направлениями для титулованного игрока, которому завтра исполняется 37.