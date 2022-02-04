Лэмпард: "Алли начнет с чистого листа"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заявил, что даст полузащитнику Деле Алли шанс начать "с чистого листа".

Алли прибыл на "Гудисон Парк" в заключительный день зимнего трансферного окна в надежде реабилитировать свою карьеру, которая переживает затяжной спад.



Однако Лэмпард уверен, что 25-летний англичанин не растерял свой талант и еще может исправить свою подмоченную репутацию.



"Я видел становление Деле как игрока — он великолепный игрок. Я не буду скрывать того, что у него было сложное время. Однако есть так много причин, чтобы я начал свою работу с ним с чистого листа".



"Мы должны создать условия, которые подходят ему, поддерживают его и в то же время подстегивают его, и тогда мы увидим игрока, которым мы его знаем. Все атрибуты, талант и техника по-прежнему при нем".



"Сложно делать это по-тихому, когда ты такой большой игрок, однако сейчас нам нужно сосредоточиться на работе и позволить ему выражать свой талант".



"Думаю, он другой игрок, нежели был я. Хотя нас легко сравнивать, потому что мы оба полузащитники, забивающие голы".



"Если говорить о позиции на поле, то я располагался чуть глубже, тогда как Деле, как я думаю, может быть эффективнее, располагаясь выше. В свои ранние годы в "Тоттенхэме" он играл прямо под Харри Кейном".



"Однако он универсальный игрок, который может участвовать в розыгрыше мяча и подключаться из глубины. Я очень заинтересован в тесной работе с ним и в том, чтобы он смог использовать свой талант", — цитирует Лэмпарда Liverpool Echo.