Лингард возразил Рангнику

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард возразил своему наставнику Ральфу Рангнику, заявив, что это клуб решил устроить ему передышку.

Комментируя заблокированный трансфер Лингарда перед закрытием зимнего трансферного окна, Рангник подтвердил, что Джесси пропустит матч 4-го раунда Кубка Англии против "Мидлсбро" в пятницу.



"Сейчас он попросил меня и клуб пару дней выходных, чтобы проветрить свою голову", — сказал Рангник.



Однако Лингард счел нужным публично оспорить заявление Рангника, высказавшись об этом в твиттере.



"Клуб посоветовал мне сделать паузу по причинам личного характера! Однако мой разум чист, и я всегда буду профессионалом, когда понадоблюсь, и буду выкладываться на 100 процентов", — сообщил 29-летний англичанин.