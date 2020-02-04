Лингард возразил Рангнику

Джесси Лингард и Ральф Рангник Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард возразил своему наставнику Ральфу Рангнику, заявив, что это клуб решил устроить ему передышку.

Комментируя заблокированный трансфер Лингарда перед закрытием зимнего трансферного окна, Рангник подтвердил, что Джесси пропустит матч 4-го раунда Кубка Англии против "Мидлсбро" в пятницу.

"Сейчас он попросил меня и клуб пару дней выходных, чтобы проветрить свою голову", — сказал Рангник.

Однако Лингард счел нужным публично оспорить заявление Рангника, высказавшись об этом в твиттере.

"Клуб посоветовал мне сделать паузу по причинам личного характера! Однако мой разум чист, и я всегда буду профессионалом, когда понадоблюсь, и буду выкладываться на 100 процентов", — сообщил 29-летний англичанин.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Рангник

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2022 07:00

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  1. xah 04.02.2022 07:24 # xah
    Ебланы у руководства. Уже сколько лет мы не видели чемпионовства !!!

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  2. true-manc 04.02.2022 07:04 # true-manc
    сральник окончательно засрал скам
    пора бы расформировать секту
    всё равно в её существовании нет смысла

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