"Челси" рискует лишиться трех защитников летом

Над "Челси" нависла реальная угроза одновременно лишиться защитников Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэты.

Как известно, контракты всех троих истекают в конце этого сезона, и все трое вызывают серьезный интерес у зарубежных клубов, с которыми они уже могут свободно вести переговоры.



Главный тренер "Челси" Томас Тухель хочет, чтобы Рюдигер, Кристенсен и Аспиликуэта последовали примеру Тиаго Силвы, продлив свое сотрудничество с "синими", но одного желания недостаточно.



Как сообщает Daily Mirror, "Челси" не добился хоть сколько-нибудь значимого прогресса в переговорах с указанной троицей, и есть реальные шансы, что все трое покинут "Стэмфорд Бридж" свободными агентами.



"Челси" не просто рискует лишиться трех основных игроков, но и будет вынужден потратить целое состояние, чтобы купить адекватную замену ушедшим.



Неслучайно, с переходом в "Челси" связывают многих защитников. Очередным именем в этом ряду стал Эдер Милитао из "Реала". Как утверждает AS, Тухель уже попросил свое руководство купить ему 24-летнего бразильца.