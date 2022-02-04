"Челси" рискует лишиться трех защитников летом

Трое защитников Челси Над "Челси" нависла реальная угроза одновременно лишиться защитников Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэты.

Как известно, контракты всех троих истекают в конце этого сезона, и все трое вызывают серьезный интерес у зарубежных клубов, с которыми они уже могут свободно вести переговоры.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель хочет, чтобы Рюдигер, Кристенсен и Аспиликуэта последовали примеру Тиаго Силвы, продлив свое сотрудничество с "синими", но одного желания недостаточно.

Как сообщает Daily Mirror, "Челси" не добился хоть сколько-нибудь значимого прогресса в переговорах с указанной троицей, и есть реальные шансы, что все трое покинут "Стэмфорд Бридж" свободными агентами.

"Челси" не просто рискует лишиться трех основных игроков, но и будет вынужден потратить целое состояние, чтобы купить адекватную замену ушедшим.

Неслучайно, с переходом в "Челси" связывают многих защитников. Очередным именем в этом ряду стал Эдер Милитао из "Реала". Как утверждает AS, Тухель уже попросил свое руководство купить ему 24-летнего бразильца.


Метки Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2022 06:00

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  1. zaeba1l 04.02.2022 06:20 # zaeba1l
    Пох всем! Челси никогда не был никому привлекателен просто как клуб...

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  2. true-manc 04.02.2022 06:07 # true-manc
    1 Манчестер Сити 23 57
    2 Ливерпуль 22 48

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпук на страпоне!!!

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