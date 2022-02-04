"Тоттенхэм" заинтересован в покупке Ботмана
"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении центрального защитника "Лилля" Свена Ботмана грядущим летом.
Ожидается, что по окончании этого сезона "Ньюкасл" вернется за Ботманом, не сумев заполучить 22-летнего голландца в зимнее трансферное окно.
Однако The Telegraph утверждает, что в борьбе за Свена "сороки" рискуют столкнуться с конкуренцией "Тоттенхэма", чей спортивный директор Фабио Паратичи как раз находится в поисках молодого игрока в центр обороны.
Помимо Ботмана, на радаре у "шпор" значатся Алессандро Бастони из "Интера" и Йошко Гвардиол из "РБ Лейпциг".
04.02.2022 00:05
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