"Тоттенхэм" заинтересован в покупке Ботмана

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении центрального защитника "Лилля" Свена Ботмана грядущим летом.

Ожидается, что по окончании этого сезона "Ньюкасл" вернется за Ботманом, не сумев заполучить 22-летнего голландца в зимнее трансферное окно.



Однако The Telegraph утверждает, что в борьбе за Свена "сороки" рискуют столкнуться с конкуренцией "Тоттенхэма", чей спортивный директор Фабио Паратичи как раз находится в поисках молодого игрока в центр обороны.



Помимо Ботмана, на радаре у "шпор" значатся Алессандро Бастони из "Интера" и Йошко Гвардиол из "РБ Лейпциг".