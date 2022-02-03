Стив Брюс возглавил "Вест Бромвич"

Стив Брюс заступил на должность главного тренера "Вест Бромвича", заключив с клубом Чемпионшипа контракт на 18 месяцев.

Напомним, 61-летний Брюс находился без работы с октября, когда новые владельцы "Ньюкасла" пошли на поводу у своих фанатов и уволили непопулярного у публики наставника.



Отдохнув три с половиной месяца, Брюс возвращается к работе в "Вест Бромвиче", который ранее на текущей неделе избавился от Валерьена Исмаэля, одержавшего лишь одну победу в семи последних матчах Чемпионшипа.



"Дрозды" хорошо начали сезон, постепенно опустившись на шестое место, однако задача, которую теперь будет решать Стив, остается неизменной — выйти в Премьер-Лигу.



"Я не думал, что вернусь к работе так быстро, но когда мне позвонил Рон (Гурлэй, новый исполнительный директор "Вест Бромвича"), я не смог отказаться от испытания вернуть этот клуб на желаемое место".



"Я приступаю с единственной цель — вывести "Альбион" в Премьер-Лигу", — сообщил бывший наставник "Астон Виллы", "Халла", "Сандерленда" и "Бирмингема".